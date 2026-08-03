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Преминула млада атлетичарка Наташа

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 10:12

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Преминула млада атлетичарка Наташа
Фото: Pixabay

У 22. години преминула је млада аустралијска атлетичарка Наташа Ворд, потврдили су Атлетски савез Новог Јужног Велса и Атлетски клуб дистрикта Сатерленд

Болна вијест потресла је Аустралију, али и читав свијет након вијести да је преминула млада атлетичарка Наташа Ворд, која је имала 21. годину. Појединости о узроку смрти за сада нису саопштени, а емотивним саопштењем се огласио Атлетски клуб Сатерленд.

"Осим достигнућа на стази, Наташа је била веома вољена чланица наше заједнице. Њена доброта и радост дотакле су свакога ко је имао срећу да је познаје, а њен заразни осмијех и топла личност оставили су трајни траг у аустралијској атлетици. Наташин ентузијазам и одлучност били су инспирација њеним партнерима на тренинзима. Наше мисли су уз Наташину породицу, пријатеље и све који су имали привилегију да је познају. Почивај у миру, Наташа", наводи се у саопштењу.

Ворд се успјешно такмичила у дисциплинама 400, 800 и 1.500 метара. На недавном првенству Аустралије имала је прилику да дијели стазу са звијездама тамошње атлетике, попут Морган Мичел и Клаудије Холингсворт.

Рано је скренула пажњу на свој таленат, освојивши медаљу на 1.500 метара на школском шампионату Новог Јужног Велса. Добре резултате наставила је да ниже и током студија, на Универзитетском првенству Аустралије 2023. године окитила се одличјем на 1.500 метара, док је у априлу ове године стигла и до националне бронзе у трци на 800 метара, преноси Спортињо.

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Тагови :

Преминула атлетичарка

Спортски рекорди

Наташа Ворд

атлетика

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