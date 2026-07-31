Албанац изашао без гаћа, па провоцирао двоглавим орлом

Аутор:АТВ редакција
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Сви борци су уредно прошли вагу и није било никакве драме у петак ујутру, дан уочи УФЦ Београд приредбе.
Званично мјерење водио је добро познати УФЦ коментатор Џон Аник, а борци су излазили један по један у периоду од 9 до око 10.30 часова, дакле све у предвиђеном року.
Нико није дјеловао претјерано измучено, а само је један борац на вагу изашао без доњег веша – са покривачем. Био је то Денис Бузукја, албанско-амерички борац.
Сви српски такмичари на мјерењу прошли су без проблема, уз осмијехе и аплаузе присутних, након чега су испраћени са ваге.
У суботу ће их у Арени публика моћи видјети све заједно на дјелу.
Када је задовољио килажу, Бузукја, иначе борац перолаке категорије, гестом је показао двоглавог орла.
То је недуго затим објавио и на свом Инстаграм профилу.
Ријеч је о гесту који су раније користили швајцарски репрезентативци Гранит Џака и Ђердан Шаћири, фудбалери албанског поријекла, који су на тај начин прослављали позитиван резултат против Србије и слали политичке поруке повезане са идејом „велике Албаније“.
Денис Бузукја има скор 12-6 у професионалном кавезу, али од доласка у УФЦ има само једну побједу у пет дуела. Уколико у Београду не оствари побједу, тешко је очекивати да ће остати у УФЦ ростеру.
Његов противник биће Богдан Град (15-4) из Аустрије. Та борба одржаће се у уводном програму УФЦ приредбе, која се у суботу одржава у Београдској арени.
(Б92)
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