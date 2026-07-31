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Албанац изашао без гаћа, па провоцирао двоглавим орлом

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 11:40

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Денис Бузукја УФЦ борац
Фото: Instagram/denisbuzukja/printscreen

Сви борци су уредно прошли вагу и није било никакве драме у петак ујутру, дан уочи УФЦ Београд приредбе.

Званично мјерење водио је добро познати УФЦ коментатор Џон Аник, а борци су излазили један по један у периоду од 9 до око 10.30 часова, дакле све у предвиђеном року.

Нико није дјеловао претјерано измучено, а само је један борац на вагу изашао без доњег веша – са покривачем. Био је то Денис Бузукја, албанско-амерички борац.

Сви српски такмичари на мјерењу прошли су без проблема, уз осмијехе и аплаузе присутних, након чега су испраћени са ваге.

У суботу ће их у Арени публика моћи видјети све заједно на дјелу.

Када је задовољио килажу, Бузукја, иначе борац перолаке категорије, гестом је показао двоглавог орла.

То је недуго затим објавио и на свом Инстаграм профилу.

Ријеч је о гесту који су раније користили швајцарски репрезентативци Гранит Џака и Ђердан Шаћири, фудбалери албанског поријекла, који су на тај начин прослављали позитиван резултат против Србије и слали политичке поруке повезане са идејом „велике Албаније“.

Денис Бузукја има скор 12-6 у професионалном кавезу, али од доласка у УФЦ има само једну побједу у пет дуела. Уколико у Београду не оствари побједу, тешко је очекивати да ће остати у УФЦ ростеру.

Његов противник биће Богдан Град (15-4) из Аустрије. Та борба одржаће се у уводном програму УФЦ приредбе, која се у суботу одржава у Београдској арени.

(Б92)

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Тагови :

Денис Бузукја

УФЦ Београд

Албанац

Провокација

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