Arijana Grande napušta scenu poslije rasprava o njenom zdravlju

Pjevačica Arijana Grande planira da se povuče iz javnosti nakon što se našla pod lupom javnosti, izjavio je njen predstavnik za časopis Pipl, dok se vode rasprave o njenom zdravstvenom stanju.

Prema njegovim riječima, Grande će se povući iz javnosti nakon što završi turneju “Eternal Sunshine” narednog mjeseca.

Produkcijska kuća “Empire Street Productions” potvrdila je da je Grande odlučila da odustane od učešća u obnovi mjuzikla Stivena Sondhajma “Ned‌jelja u parku sa Džordžom”, čija je premijera zakazana za sljedeće ljeto u londonskom centru “Barbikan”, prenosi En-Bi-Si njuz.

Grande je trebalo da tumači uloge Dot i Mari u tom mjuziklu, uz Džonatana Bejlija, sa kojim je već sarađivala na filmu “Wicked”.

"Znamo da ovo sigurno nije bila laka odluka i ona je donosi uz naše potpuno razumijevanje i podršku. Želimo joj sve najbolje", saopštila je produkcijska kuća.

Kompanija je navela da će se produkcija mjuzikla nastaviti prema planu i da će imena novih glumaca biti objavljena u dogledno vrijeme.

Turneja “Eternal Sunshine”, kojom Grande promoviše istoimeni album iz 2024. godine, završava se u Londonu 1. septembra.

"Ona se raduje završetku turneje i tome da je okonča na najbolji način, zdrava i srećna, a zatim da napravi zasluženu pauzu od javnih nastupa i poslova koji je izlažu stalnoj i neprestanoj pažnji i procjenjivanju javnosti", rekao je predstavnik Grandeove.

Zdravlje Arijane Grande već nekoliko godina je tema javnih rasprava.

Prošle godine, ona se osvrnula na kritike svog izgleda koje su se pojavile u vrijeme objavljivanja projekta “Wicked: For Good”.

Grande je tom prilikom u jednom intervjuu izjavila da u društvu postoji “neprimjerena sklonost ka komentarisanju izgleda drugih ljudi, što je nešto što uopšte ne bi trebalo da radimo”, ocijenivši takvu praksu kao “opasnu za sve uključene strane”.

Pjevačica je u petak objavila svoj osmi album, “Petal”, za koji je rekla da d‌jeluje veoma eksperimentalno i drugačije, dodajući da je u njemu kanalisala “nefiltrirani bijes koji, vjerujem, svi ponekad osjećamo”.

Javna rasprava o izgledu tijela pjevačice Grande intenzivirala se nakon objavljivanja spota za naslovnu numeru.

Grande tumači lik glumice po imenu Peper, kojoj rukovodioci zaduženi za izbor glumaca na audicijama više puta poručuju da “nije dovoljno dobra”, prije nego što ih ona ubije motornom testerom.

Pred kraj spota, reditelj uzvikuje “rez”, a Grande napušta set, gd‌je dobija pohvale za svoj talenat.

Naredni projekat u kojem će se Grande pojaviti je film “Focker-in-Law”, u kojem igraju i Ben Stiler i Robert de Niro, prenosi Tanjug.