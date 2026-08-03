Kolona automobila duža od 10 kilometara u ovom dijelu BiH

Velike gužve na putu od Konjica prema Jablanici zabilježene su i jutros. Vozači koji su jutros krenuli magistralnim putem M-17 ka jugu javili su da se kolona proteže od Bradine do Konjica i da je duža od deset kilometara.

"Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina - Konjic", navodi se u saopštenju BIHAMK-a.

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Gužve se stvaraju i zbog radova na Ribićkom mostu na putu Konjic - Jablanica, semafora u gradskim zonama na dionici magistralnog puta, ali i zbog povećanog broja vozila koja se kreću ka jugu, prenosi Kliks.