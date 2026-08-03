Budite spremni: Cijela BiH pod upozorenjem, ne samo danas

Meteorolozi su izdali upozorenje za cijelu BiH zbog visokih temperatura, a crveni meteoalarm je upaljen za područja Mostara, Krajine i Tuzle.

Budite spremni i preduzmite mjere opreza, poručuju meteorolozi.

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"Preduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI da obustavite aktivnosti na otvorenom. Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelovati na savjet iz vlasti. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa", poručuju meteorolozi.

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Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima gdje će temperatura zraka dosezati oko 42 stepena Celzijusa.

Prognoza za naredne dane

U utorak se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena.

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Za srijedu se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 15 i 21, na jugu do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 40, na jugu zemlje do 42 stepena.

U četvrtak sunčano prije podne. Umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. I dalje vruće. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 15 i 21, na jugu do 26. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 40, na jugu zemlje do 42 stepena.

Posljednjeg radnog dana sedmice, u petak, pretežno sunčano prije podne, ali nije posve stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 15 i 21, na jugu do 26. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 37, na jugu zemlje do 40 stepeni, javlja FHMZ.