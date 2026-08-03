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Vozač povrijeđen u slijetanju ”opela” kod Kneževa

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 11:20

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Banjalučani O.B. povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u mjestu Tisovac kod Kneževa, kada je sa automobilom sletio s puta.

U PU Banjaluka navode da se nezgoda dogodila juče u 2.30 časova na regionalnom putu Kneževo - Karanovac,

”Policijski službenici izvršili su uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode. U nezgodi je učestvovao O.B. iz Banjaluke koji je upravljao automobilom ”opel”. Tom prilikom zadobio je tjelesne povrede zbog čega mu je ukazana ljekarska pomoć u UKC Repulbike Srpske”, navode u PU Banjaluka.

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Saobraćajna nezgoda

Kneževo

povrijeđen vozač

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