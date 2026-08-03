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Detalji ubistva u Sarajevu: Punac ubio zeta (28) nakon verbalnog sukoba

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 10:38

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

U sarajevskoj opštini Stari Grad, na Mošćanici, sinoć se dogodilo ubistvo 28-godišnjeg H. Babića.

Prema informacijama Crne-Hronike, njega je ubio 47-godišnji M. Karić. Karić i Babić su bili u porodično povezani, odnosno riječ je o puncu i zetu.

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Ubistvo je počinjeno hladnim oružjem, a svemu je prethodio verbalni sukob zeta i punca.

Karića su, nakon ubistva, uhapsili pripadnici MUP-a KS.

“Policijski službenici Policijske uprave Stari Grad lišili su slobode M. K., rođenog 1979. godine u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo na štetu H. B., rođenog 1998. godine, takođe iz Sarajeva.

Operativni centar MUP-a KS sinoć je u 22.50 sati obaviješten da je u ulici Ablagijin sokak jedna osoba povrijeđena nožem.

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Obaviješten je tužilac Tužilaštva KS, koji je rukovodio uviđajem, kojeg su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS”, potvrđeno je iz MUP-a KS.

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Sarajevo

Ubistvo

punca ubio zeta

MUP Kanton Sarajevo

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