Marihuana u autu, kokain u ogranizmu: Uhapšeno osam osoba, među njima i maloljetnik

Autor:ATV redakcija
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Banjalučka policija tokom vikenda uhapsila je osam osoba u okviru aktivnosti usmjerenih na sprečavanje zloupotrebe droga.
Teslićanin S.D. uhapšen je nakon što mu je policija u automobilu pronašla i oduzela 75 grama marihuane.
”S.D. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom. Prilikom kontrole automobila kojim je upravljao pronađeno je 75 grama grama marihuane”, navode u policiji.
Manja količina marihuane oduzeta je od J.G. iz Laktaša, kao i maloljetnika iz Banjaluke, koji je kod sebe imao i bijeli prah nalik kokainu. Laktašanin T.B. je prilikom kontrole saobraćaja bio pozitivan na kokain i odmah je lišen slobode.
”Od njega je oduzeta određena količina bijelog praha, nalik kokainu”, navode u PU Banjaluka.
Četiri vozača L.B, D.M. i N.T. iz Banjaluke, te M.S. iz Tuzle privedeni su nakon što su, prilikom kontrole saobraćaja, odbili da testiranje na prisustvo droge u organizmu.
”O sankcionisanju lica zbog počinjenih prekršaja obaviještene su dežurne sudije nadležnih sudova”, saopštila je policija.
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