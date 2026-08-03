Logo

Marihuana u autu, kokain u ogranizmu: Uhapšeno osam osoba, među njima i maloljetnik

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 11:40

Komentari:

0
Марихуана у ауту, кокаин у огранизму: Ухапшено осам особа, међу њима и малољетник

Banjalučka policija tokom vikenda uhapsila je osam osoba u okviru aktivnosti usmjerenih na sprečavanje zloupotrebe droga.

Teslićanin S.D. uhapšen je nakon što mu je policija u automobilu pronašla i oduzela 75 grama marihuane.

”S.D. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom. Prilikom kontrole automobila kojim je upravljao pronađeno je 75 grama grama marihuane”, navode u policiji.

Manja količina marihuane oduzeta je od J.G. iz Laktaša, kao i maloljetnika iz Banjaluke, koji je kod sebe imao i bijeli prah nalik kokainu. Laktašanin T.B. je prilikom kontrole saobraćaja bio pozitivan na kokain i odmah je lišen slobode.

”Od njega je oduzeta određena količina bijelog praha, nalik kokainu”, navode u PU Banjaluka.

Četiri vozača L.B, D.M. i N.T. iz Banjaluke, te M.S. iz Tuzle privedeni su nakon što su, prilikom kontrole saobraćaja, odbili da testiranje na prisustvo droge u organizmu.

”O sankcionisanju lica zbog počinjenih prekršaja obaviještene su dežurne sudije nadležnih sudova”, saopštila je policija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

PU Banjaluka

hapšenje

Droga

zaplijenjena marihuana

kokain

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу.

Hronika

Vozač povrijeđen u slijetanju ”opela” kod Kneževa

54 min

0
Након удеса ухапшени возачи из Челинца и Котор Вароша, надували преко два промила

Hronika

Nakon udesa uhapšeni vozači iz Čelinca i Kotor Varoša, naduvali preko dva promila

1 h

0
Ухапшени Бањалучани: Расправа довела до туче

Hronika

Uhapšeni Banjalučani: Rasprava dovela do tuče

1 h

0
Мушкарац држи пиштољ

Hronika

Prijedorčanin zapucao na žurci, pa pogodio auto

1 h

0

  • Najnovije

12

14

Prenos: Obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji „Oluja“

12

07

Dodik: Nema bosanskohercegovačkog kulturnog nasljeđa

12

04

Vučić: Bošnjaci očekuju ljubav i poštovanje od Srba, a ne mogu da izgovore Republika Srpska

12

02

Zbog ovih grešaka biljke neće preživjeti velike vrućine: Izbjegnite ih

12

00

Otišao u Njemačku po bolji život, pa zakukao: Ostane mi samo 400 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima