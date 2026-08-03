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Novi detalji smrti oca i djece: Majka se nedavno odselila, bilo dogovoreno starateljstvo

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 12:24

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полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Malo zagorsko mjesto Sveti Križ Začretje potreseno je nakon tragedije u kojoj su smrtno stradale dvije maloljetne osobe i 46-godišnjak, a još se istražuje je li riječ o dvostrukom ubistvu i samoubistvu.

Prema još uvijek neslužbenim informacijama, u požaru kuće stradalo je dvoje djece školskog uzrasta i njihov otac. Majka je u to vrijeme radila i nije bila kod kuće.

Ministar Alen Ružić najavio je da će se majci pružiti sva potrebna pomoć te izrazio potresenost tragedijom.

Neslužbeno, sumnja se da je otac usmrtio svoje dvoje djece, 17-godišnjeg sina i 13-godišnju kćerku, zapalio kuću i potom počinio samoubistvo. Komšije su ispričale da su čuli tri pucnja, nakon čega je buknuo požar.

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Indeks nezvanično doznaje da majka djece u posljednje vrijeme nije živjela kod kuće, već kod svoje porodice. Par se razilazio i bila je dogovorena briga o djeci, tako da ništa nije slutilo na tragediju.

Čeka se nalaz obdukcije, koja bi trebala biti obavljena najkasnije sutra, kako bi se rasvijetlile okolnosti nezapamćene tragedije.

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Hrvatska

Ubistvo

Samoubistvo

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