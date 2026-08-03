Uhapšen čovjek koji je mučio psa do smrti

Autor:ATV redakcija
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Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su sinoć, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, uhapsili M.L. (26) iz Kotora zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.
"Odjeljenju bezbjednosti Budva je 1. avgusta, od strane građanina prijavljeno da jedno lice zlostavlja i muči psa, uz zahtjev da se lice upozori na takvo ponašanje. Građanin tom prilikom nije želio da podnese zvaničnu prijavu, već da se licu skrene pažnja i upozori da prestane sa takvim postupanjem", kazali su iz policije.
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Takođe je naveo da posjeduje video-zapis koji se odnosi na navedeni događaj, ali da u tom trenutku nije bio spreman da ga ustupi niti dostavi policiji.
O navedenom događaju upoznat je dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da policijski službenici preduzmu mjere i radnje u cilju utvrđivanja identiteta i pronalaska lica. Policijski službenici su odmah preduzeli aktivnosti, ali lice nije zatečeno na prijavljenoj adresi.
"Policijski službenici su 2. avgusta nastavili aktivnosti na identifikovanju i pronalasku lica na koje su se odnosili navodi prijave, kojom prilikom je utvrđeno da je riječ o M.L. (26) iz Kotora, sa privremenim boravkom u Budvi. M.L. je pristupio u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Budva radi prikupljanja obavještenja", saopšteno je iz policije.
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Kako su naveli, u međuvremenu je policijskim službenicima dostavljen video-zapis predmetnog događaja objavljen na društvenim mrežama, koji je, zajedno sa sadržajem prikupljenog obavještenja, dostavljen postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.
Postupajući po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, M.L. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa, te će danas, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru na dalje postupanje, navode iz policije.
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