Komunalci sa plaže sklonili peškire i ležaljke: Jedni im zahvalni, drugi ih kritikuju

Snimak sa plaže u Makarskoj, na kojem komunalni radnici uklanjaju peškire, ležaljke i druge rekvizite kojima posjetioci unaprijed zauzimaju mjesta, izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama i podijelio korisnike.

Video je objavljen na nalogu "Makarski komunalac" na TikToku, uz poruku da su komunalni radnici i redari još jednom krenuli u jutarnju akciju kako bi plaže bile uredne, čiste i dostupne svima.

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U objavi su pozvali građane da iznesu svoje mišljenje u komentarima, zahvalili svima koji podržavaju održavanje reda, ali i uputili izvinjenje gostima i građanima koji im pišu iz cijele Makarske rivijere, a kojima ne uspijevaju svima da odgovore.

Takođe su podsjetili da je služba Makarski komunalac nadležan isključivo za područje Grada Makarske, dok ostale opštine na Makarskoj rivijeri imaju svoje službe zadužene za održavanje reda.

Objava je izazvala brojne komentare. Dok su jedni kritikovali potez komunalaca, navodeći da plaža nije ničije vlasništvo i da svako može da ostavi svoje stvari, drugi su isticali da upravo zato niko nema pravo da unaprijed zauzima mjesto ostavljanjem peškira i drugih rekvizita.

Pojedini korisnici pohvalili su akciju komunalnih službi, dok su drugi ukazali na to da bi, po njihovom mišljenju, ista pravila trebalo da važe i za ležaljke koje postavljaju koncesionari. Naveli su da su duž plaže često poređane prazne ležaljke koje zauzimaju prostor, posebno u hladu, i smatraju da bi i one trebalo da budu sklonjene ili složene na jedno mjesto dok nisu iznajmljene.

Snimak je izazvao burnu raspravu na društvenim mrežama, a mišljenja korisnika ostala su podijeljena - jedni smatraju da komunalci održavaju red na plažama, dok drugi ocjenjuju da je ovakav pristup licemjeran.

(Telegraf.rs)