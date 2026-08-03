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Kako prepoznati da je krema za sunčanje pokvarena?

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 08:45

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крема за сунчање
Foto: pexels/Armin Rimoldi

Svake godine, kada stigne toplije vreme, postavlja se isto pitanje: da li mogu da koristim kremu za sunčanje koju sam otvorila prošlog ljeta?

Istraživanje koje je sprovela organizacija Kue Koisir, zajedno sa svojim evropskim partnerima, pokazuje da se neke kreme za sunčanje mogu koristiti i narednog ljeta, ako su bile pravilno čuvane.

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Međutim, postoje jasni znaci koji ukazuju kada krema više ne bi trebalo da se koristi.

1. Neprijatan miris

Prvo pomirišite kremu. Ako ima užegao ili bilo kakav neuobičajen miris, bacite je. Takva krema više ne pruža pouzdanu zaštitu od sunca i može izazvati iritaciju kože.

2. Promijenjena tekstura

Dobra krema za sunčanje treba da bude glatka i ujednačena. Ako iz tube prvo izlazi ulje, a ne krema, to znači da su se sastojci razdvojili. U tom slučaju je nemojte koristiti. Razlog je što su neki UV filteri rastvorljivi samo u vodi, a drugi samo u ulju, pa postoji mogućnost da na kožu nanosite samo dio koji ne pruža zaštitu. Takođe, ako je krema grudvasta ili izgleda neobično, vrijeme je da je bacite.

3. Izgorite na suncu uprkos korišćenju

Ako ste pravilno nanijeli kremu, a ipak ste dobili opekotine od sunca, prestanite da je koristite, čak i ako na prvi pogled izgleda sasvim normalno. To je znak da više nije efikasna.

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4. Sadrži oktokrilen

Obratite pažnju na sastav. Ako krema sadrži oktokrilen, hemijski UV filter koji se vremenom može razgraditi u potencijalno štetnu supstancu, ne preporučuje se njena ponovna upotreba, čak i ako izgleda ispravno, prenosi elle. rs

Kako pravilno koristiti kremu za sunčanje?

U nekim slučajevima, krema za sunčanje može ostati efikasna do dva mjeseca nakon isteka roka označenog simbolom otvorene teglice (PAO – Period After Opening). Koristan savet je da na tubi trajnim markerom napišete datum kada ste je prvi put otvorili. Tako ćete lakše znati da li je bezbjedna za korišćenje sljedećeg ljeta. Međutim, ovo važi samo ako je krema čuvana u odgovarajućim uslovima: na sobnoj temperaturi, daleko od toplote i vlage (na primjer, ne u kupatilu). Ako niste sigurni kako je čuvana, bolje je da ne rizikujete i kupite novu.

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sunčanje

krema za sunčanje

Sunce

ljeto

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