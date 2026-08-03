Monasi rizikovali život da spasu dijete sa opasne litice kod manastira

Prava drama odigrala se sinoć u blizini manastira Preobraženje, kada je jedno dijete ostalo zarobljeno na nepristupačnoj litici visokoj više od 15 metara.

Zahvaljujući prisebnosti dvojice monaha i brzoj intervenciji pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Čačka, akcija je završena bez tragičnih posljedica.

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- Incident se dogodio sinoć oko 20 časova, kada se dijete iz za sada neutvrđenih razloga popelo na liticu sa koje više nije moglo bezbjedno da siđe. Vidjevši šta se događa, dvojica monaha iz manastira nisu oklijevala. Popeli su se do djeteta, ostali uz njega na opasnoj litici i svojim prisustvom spriječili da dođe do tragedije, čekajući dolazak profesionalnih spasilačkih ekipa - potvrđeno je za agenciju RINA.

Slika je bila jeziva. Na lice mjesta ubrzo su stigli vatrogasci-spasioci iz Čačka, koji su uz pomoć spasilačke opreme izveli zahtjevnu akciju i bezbjedno izvukli dijete, kao i dvojicu monaha.

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- Akcija spasavanja uspješno je završena, a u ovom dramatičnom događaju nije bilo povrijeđenih. Okolnosti pod kojima je dijete dospjelo na nepristupačnu liticu biće predmet dalje provjere, ali ono što je izvjesno jeste da su hrabrost monaha i profesionalnost vatrogasaca-spasilaca spriječili da drama kod manastira Preobraženje dobije tragičan epilog - kaže dobro upućen izvor.