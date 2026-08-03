Horor scena iznad volana: Krenuo da uđe u auto, pa na vratima ugledao ovo

Korisnici društvenim mreža bili su iznenađeni snimkom iz Sjenice koji je preplavio internet.

Naime, vlasnik automobila je snimio kako sa njegovih vrata visi - zmija. Visila je tik iznad volana.

Ona se batrgala, pokušavajući da se oslobodi, a kako je uspjela da se zaglavi u vratima automobila - nije poznato.

Ovaj nesvakidašnji prizor je nasmijao mnoge korisnike.

"Okačio je kao mirišljavu jelkicu", glasi jedan od komentara.

Ono što je neobično jeste da u Sjenici i na cijeloj Pešterskoj visoravni nema zabrinjavajuće niti neobično velikog broja zmija. Ipak one jesu prisutne, naročito zbog netaknute prirode koja okružuje taj grad.

Budući da je Pešter planinsko područje sa specifičnom klimom, kamenjarima, pašnjacima i vodenim tokovima, susreti sa zmijama u prirodi tokom toplijih mjeseci nisu rijetkost.

Ne znamo šta se posle dogodilo, ali nadamo se da je vlasnik automobila bezbjedno uklonio zmiju i da je ona otišla nepovređena, prenosi Telegraf.rs.