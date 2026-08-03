Logo

Horor scena iznad volana: Krenuo da uđe u auto, pa na vratima ugledao ovo

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 10:32

Komentari:

0
Змија виси изнад волана у ауту.
Foto: Screenshot/Instagram

Korisnici društvenim mreža bili su iznenađeni snimkom iz Sjenice koji je preplavio internet.

Naime, vlasnik automobila je snimio kako sa njegovih vrata visi - zmija. Visila je tik iznad volana.

Ona se batrgala, pokušavajući da se oslobodi, a kako je uspjela da se zaglavi u vratima automobila - nije poznato.

Ovaj nesvakidašnji prizor je nasmijao mnoge korisnike.

"Okačio je kao mirišljavu jelkicu", glasi jedan od komentara.

Ono što je neobično jeste da u Sjenici i na cijeloj Pešterskoj visoravni nema zabrinjavajuće niti neobično velikog broja zmija. Ipak one jesu prisutne, naročito zbog netaknute prirode koja okružuje taj grad.

Budući da je Pešter planinsko područje sa specifičnom klimom, kamenjarima, pašnjacima i vodenim tokovima, susreti sa zmijama u prirodi tokom toplijih mjeseci nisu rijetkost.

Ne znamo šta se posle dogodilo, ali nadamo se da je vlasnik automobila bezbjedno uklonio zmiju i da je ona otišla nepovređena, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sjenica

Srbija

Zmija

Automobil

Komentari (0)

Pročitajte više

Конобар носи тацну са чајником и шољом.

Svijet

Bakšiš je u ovoj zemlji uvreda: Konobari ga sami vraćaju

1 h

0
Гужва на путу Коњиц-Јабланица, колона дуга 10 километара.

Društvo

Kolona automobila duža od 10 kilometara u ovom dijelu BiH

2 h

0
Преминула млада атлетичарка Наташа

Ostali sportovi

Preminula mlada atletičarka Nataša

2 h

0
Новац, плаћање

Ekonomija

Iskustvo nije potrebno, traži se više od 1.100 radnika

2 h

0

Više iz rubrike

Монаси спасили дијете са литице код манастира Преображење.

Srbija

Monasi rizikovali život da spasu dijete sa opasne litice kod manastira

2 h

0
Воз на прузи.

Srbija

U naletu voza jedna osoba izgubila život

3 h

0
Дјевојчица (7) скочила у базен и задобила тешке повреде: Под водом била четири минута

Srbija

Djevojčica (7) skočila u bazen i zadobila teške povrede: Pod vodom bila četiri minuta

19 h

0
beba porodilište

Srbija

Beba nije čekala porodilište: Djevojčica rođena u vozilu Hitne pomoći

20 h

0

  • Najnovije

12

14

Prenos: Obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji „Oluja“

12

07

Dodik: Nema bosanskohercegovačkog kulturnog nasljeđa

12

04

Vučić: Bošnjaci očekuju ljubav i poštovanje od Srba, a ne mogu da izgovore Republika Srpska

12

02

Zbog ovih grešaka biljke neće preživjeti velike vrućine: Izbjegnite ih

12

00

Otišao u Njemačku po bolji život, pa zakukao: Ostane mi samo 400 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima