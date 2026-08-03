Dodik i Vučić na veselju u Šipovu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigli su na turističko odredište Janjske otoke u Šipovu, gdje je za njih i brojne zvanice organizovano zajedničko druženje i veselje.
Druženju prisustvuje i načelnik Šipova Milan Kovač.
Dodik i Vučić će nakon toga posjetiti povratničku porodicu iz Srpskog Kupresa.
Oni će posjetitii hram u Srpskom Kupresu i položiti cvijeće u porti te crkve.
Dodik i Vučić posjetiće i porodičnu kuću Aleksandra Vučića u Čipuljiću kod Bugojna.
Vučić je juče sa Dodikom posjetio manastir Rmanj, Drvar, Petrovačku cestu, gdje su srpska djeca zločinački ubijena tokom operacije "Oluja" kada su bježala sa svog ognjišta, kao i Sitnicu kod Ribnika, prenosi Srna.
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