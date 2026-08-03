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Dodik i Vučić na veselju u Šipovu

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 11:32

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић стигли су на туристичко одредиште Јањске отоке у Шипову, гдје је за њих и бројне званице организовано заједничко дружење и весеље.
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigli su na turističko odredište Janjske otoke u Šipovu, gdje je za njih i brojne zvanice organizovano zajedničko druženje i veselje.

Druženju prisustvuje i načelnik Šipova Milan Kovač.

Dodik i Vučić će nakon toga posjetiti povratničku porodicu iz Srpskog Kupresa.

Oni će posjetitii hram u Srpskom Kupresu i položiti cvijeće u porti te crkve.

Dodik i Vučić posjetiće i porodičnu kuću Aleksandra Vučića u Čipuljiću kod Bugojna.

Vučić je juče sa Dodikom posjetio manastir Rmanj, Drvar, Petrovačku cestu, gdje su srpska djeca zločinački ubijena tokom operacije "Oluja" kada su bježala sa svog ognjišta, kao i Sitnicu kod Ribnika, prenosi Srna.

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Tagovi :

Šipovo

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Janjske Otoke

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