Dodik i Vučić na veselju u Šipovu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigli su na turističko odredište Janjske otoke u Šipovu, gdje je za njih i brojne zvanice organizovano zajedničko druženje i veselje.

Druženju prisustvuje i načelnik Šipova Milan Kovač.

Dodik i Vučić će nakon toga posjetiti povratničku porodicu iz Srpskog Kupresa.

Oni će posjetitii hram u Srpskom Kupresu i položiti cvijeće u porti te crkve.

Dodik i Vučić posjetiće i porodičnu kuću Aleksandra Vučića u Čipuljiću kod Bugojna.

Vučić je juče sa Dodikom posjetio manastir Rmanj, Drvar, Petrovačku cestu, gdje su srpska djeca zločinački ubijena tokom operacije "Oluja" kada su bježala sa svog ognjišta, kao i Sitnicu kod Ribnika, prenosi Srna.