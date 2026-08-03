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Dodik: Nema bosanskohercegovačkog kulturnog nasljeđa

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 12:07

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић у Јањским отоцима
Foto: Srna

Bošnjački političari u BiH sada forsiraju priču o navodnom bosanskohercegovačkom kulturnom nasljeđu, dok im je oslabila priča o konceptu jedan glas jedan čovjek, i to nakon dolaska Donalda Trampa za predsjednika SAD, izjavio je predsjednik Milorad Dodik.

"Mi im kažemo ne postoji bosasnskohercegovačko kulturno nasljeđe nego postoji srpsko kulturno nasljeđe, hrvastko kulturno nasljeđe i tursko kulturno nasljeđe. Bošnjaci su mlada nacija koja nije imala priliku da napravi nešto vrijedno u tom pogledu", rekao je Dodik novinarima u Šipovu gdje boravi sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

On je dodao da se Bošnjaci ljute kada im se to kaže, a očekuju da Srbi prihvate narativ bosanskohercegovačkom nasljeđu koje nikada nije ni postojalo, čak ni za vrijeme komunizma nije uspjelo da se napravi koncept bosanskohercegovačke kulture.

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"Zašto se ljutiš kada želim da zaštitim svoje srpsko kulturno nasljeđe? Poštujte me i ja nemam problem da poštujem", poručio je Dodik.

On je ukazao da bošnjački političari, pa i mediji, izbjegavaju da kažu "Republika Srpska", već isključivo "RS".

"Onda ću i ja za Bosnu i Hercegovinu reći `BH`. Onda kažu - `Dodik ruši Ustav`. A šta ti radiš?", upitao je Dodik.

On je naglasio da Bošnjaci smatraju da su se obračunali sa njim i da im je sada najveći problem predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Додик и Вучић

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Dodik i Vučić na veselju u Janjskim otokama

"U Srbiji vide problem jer je Srbija snažna", rekao je Dodik i podsjetio da je i Alija Izetbegović govorio da, ako hoće snažnu poziciju muslimana, odnosno Bošnjaka, moraju težiti tome da Srbija bude slaba.

On je nagalsio da snažna Srbija ne znači slabost drugih, već naprotiv, prenosi Srna.

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Aleksandar Vučić

Milorad Dodik

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Komentari (32)

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