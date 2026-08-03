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Kosta Pandurević se oglasio iz bolnice nakon pucnjave

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 12:34

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Коста Пандуревић се огласио из болнице након пуцњаве
Foto: ATV

Kosta Pandurević, koji je ranjen u pucnjavi u Istočnom Novom Sarajevu, oglasio se iz bolnice i objavio fotografiju uz pjesmu "Ne može nam niko ništa".

Pandurević je fotografiju podijelio nakon što je u nedjelju naveče ranjen u pucnjavi u Lukavici, a prema informacijama policije, na njega je pucano iz vozila u pokretu.

Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo raspisali su potragu za Đorđem Ždralom iz Istočnog Sarajeva, koji se sumnjiči da je hicima iz vatrenog oružja ranio Pandurevića.

Коста Пандуревић се огласио из боплнице
Kosta Pandurević se oglasio iz boplnice

Cijeli slučaj kvalifikovan je kao pokušaj teškog ubistva, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da je Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo 2. avgusta 2026. godine oko 18:15 sati prijavljeno da je u Spasovdanskoj ulici došlo do upotrebe vatrenog oružja.

"Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, jučer 2. augusta 2026. godine oko 18:15 sati prijavljeno je da je u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja, na način da je lice inicijala Đ. Ž. iz vozila u pokretu pucalo u lice K. P. i nanijelo mu tjelesne povrede", saopšteno je iz policije.

Ranjeni Kosta Pandurević bio je zbrinut u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu, odakle je danas otpušten.

Policija nastavlja aktivnosti na pronalasku Đorđa Ždrale.

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Tagovi :

Kosta Pandurević

Đorđe Ždrale

Slučaj Pandurević–Ždrale

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