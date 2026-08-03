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U naletu voza jedna osoba izgubila život

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 08:56

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Воз на прузи.
Foto: Unsplash

Jedna osoba je izgubila život u ponedeljak ujutru nakon što ju je udario voz u Peći.

Vijest je medijima potvrdio portparol Kosovske policije za region Peć, Fadilj Gaši.

Prema njegovim riječima, slučaj je prijavljen policiji oko 05:35.

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- Oko 05:35, policija je obaviještena da je voz, koji je krenuo iz grada Peći, udario jednu osobu. Policija je izašla na lice mjesta zajedno sa kolima hitne pomoći, dok je ljekar na licu mjesta konstatovao smrt žrtve. Nadležne policijske jedinice i državni tužilac su na licu mjesta - rekao je Gaši.

Okolnosti i uzroke incidenta istražuju nadležni organi. Nadležne policijske jedinice i Tužilaštvo vode slučaj.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Kosovo i Metohija

Peć

željeznička nesreća

Vozovi

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