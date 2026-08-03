Nauka iza festivalske energije: Zašto hiljade ljudi istovremeno osjećaju isto?

Dok se elektronska muzika posljednjih decenija razvijala od supkulturnog fenomena do jednog od najuticajnijih globalnih muzičkih pokreta, naučnici su sve više pokušavali odgovoriti na pitanje koje prevazilazi samu muziku: zašto određeni zvukovi, ritmovi i trenuci uspijevaju istovremeno pokrenuti emocije kod hiljada ljudi?

Jedno od najpoznatijih istraživanja iz oblasti muzike na polju neuronauke sproveli su naučnici sa Mekgil univerziteta u Kanadi. Koristeći napredne metode snimanja mozga, otkrili su da muzika aktivira iste centre za nagradu i zadovoljstvo koji učestvuju u osjećajima povezanima sa hranom, zaljubljivanjem ili ostvarivanjem važnih životnih ciljeva.

Posebno zanimljiv izvještaj bio je da se dopamin, neurotransmiter odgovoran za osjećaj zadovoljstva i motivacije, ne oslobađa samo tokom vrhunca pjesme, već i tokom iščekivanja tog trenutka.

Drugim riječima, emocija počinje prije nego što se dogodi ono što publika čeka.

To je razlog zbog kojeg hiljade ljudi na festivalima istovremeno osjećaju kako raste energija tokom bild-apa, dijela pjesme koji prethodi vrhuncu.

Međutim, naučnici danas smatraju da tajna nije samo u samom vrhuncu pjesme, već u načinu na koji ljudski mozak predviđa ono što dolazi.

Kanadski neuropsiholog Daniel Levitin, autor knjige "This Is Your Brain on Music", objašnjava da mozak tokom slušanja muzike konstantno pravi predviđanja o tome šta će se dogoditi u narednim sekundama. Kada muzika prati očekivani obrazac, osjećamo sigurnost i zadovoljstvo. Kada ga privremeno prekine, nastaje napetost. A kada se očekivanje konačno ispuni, dolazi do snažne emocionalne reakcije.

U elektronskoj muzici upravo je drop jedan od najefikasnijih primjera tog mehanizma.

Tokom bild-apa producent postepeno povećava tempo osjećaja, uvodi sve više zvučnih elemenata, podiže frekvencije i stvara osjećaj da se nešto veliko približava. Publika intuitivno prepoznaje taj obrazac. Mozak zna da vrhunac dolazi, ali ne zna tačno kada. U tim trenucima raste aktivnost u dijelovima mozga povezanim s očekivanjem nagrade, a nivo dopamina počinje da raste i prije nego što se sam događaj desi.

Zanimljivo je da istraživanja pokazuju da je iščekivanje često jednako snažno, a ponekad čak i snažnije od samog trenutka nagrade. Naučnici sa Univerzitetskog Koledža London ustanovili su da neizvjesnost pojačava emocionalni intenzitet očekivanja, zbog čega ljudi snažnije reaguju kada ne mogu precizno predvidjeti trenutak raspleta.

Upravo zato najbolji Di Džejevi i producenti ne grade emociju samo kroz melodiju, već kroz kontrolu očekivanja. Produžavanjem bild-apa za nekoliko dodatnih sekundi oni doslovno povećavaju napetost u mozgu publike.

Kada drop konačno stigne, dolazi do svojevrsnog neurološkog oslobađanja. Napetost koja se gradila desetine sekundi pretvara se u osjećaj olakšanja, zadovoljstva i euforije. Hiljade ljudi u publici istovremeno prolaze kroz isti proces, što dodatno pojačava intenzitet iskustva.

Neka istraživanja pokazuju da tokom zajedničkog plesanja i sinhronizovanog kretanja dolazi i do povećanog lučenja endorfina, hemijskih supstanci povezanih sa osjećajem bliskosti i društvene povezanosti. Drugim riječima, kada nekoliko hiljada ljudi istovremeno skoči u trenutku dropa, ne dijele samo muziku. Dijele i vrlo sličan biološki odgovor.

To je jedan od razloga zbog kojeg ljudi često opisuju festivalske trenutke riječima koje prevazilaze samu muziku. Ne govore o određenoj pjesmi ili izvođaču, već o energiji koju su osjetili zajedno sa hiljadama drugih ljudi. Nauka danas pokazuje da taj osjećaj nije metafora. On ima vrlo konkretne neurološke i psihološke temelje.

Kolektivna emocija kao festivalsko iskustvo

Međutim, ono što se događa na festivalima ne može se objasniti samo neurologijom.

Sociolozi već više od jednog vijeka proučavaju fenomen poznat kao collective effervescence ili kolektivna ushićenost. Francuski sociolog Emile Durkhajm koristio je taj pojam kako bi opisao trenutke kada grupa ljudi dijeli istu emociju i stvara osjećaj pripadnosti nečemu većem od pojedinca.

Danas se taj koncept često koristi za objašnjenje iskustava na koncertima, sportskim događajima i festivalima.

Kada nekoliko hiljada ljudi istovremeno podigne ruke prema nebu, zapleše u istom ritmu ili reaguje na isti muzički trenutak, nastaje osjećaj zajedništva koji je teško reprodukovati u svakodnevnom životu.

Upravo u tome leži jedna od najvećih vrijednosti festivalske kulture.

Više od lajnapa

U eri društvenih mreža i neograničenog pristupa muzici, ljudi danas gotovo svaku pjesmu mogu poslušati bilo kada i bilo gdje. Pa ipak, festivali iz godine u godinu okupljaju desetine hiljada posjetilaca.

Razlog nije samo muzika. Savremena istraživanja pokazuju da mlađe generacije sve više ulažu u iskustva umjesto u materijalne stvari. Putovanja, događaji i zajednički trenuci postali su važan dio načina na koji ljudi grade identitet, uspomene i društvene veze. Festivali su upravo mjesta gdje se ta potreba za iskustvom najjasnije manifestuje.

Ljudi ne dolaze samo da vide izvođača, dolaze zbog osjećaja, energije i trenutka koji se ne može ponoviti.

Od "Tommorowlanda" i "Awakeningsa" u Amsterdamu, preko splitske "Ultre" i "Exita", pa sve do "Freshwavea" na tvrđavi Kastel u Banjaluci, festivalska scena danas predstavlja mnogo više od prostora za zabavu. Ovo nisu samo događaji upisani u kalendar, već savremeni društveni fenomen. Bez obzira na to da li se nalaze u svjetskim metropolama ili gradovima regiona, njihova najveća vrijednost nije samo muzika koju donose, već osjećaj zajedništva koji stvaraju.

U tom kontekstu svoje mjesto posljednjih godina sve sigurnije gradi i "Freshwave" festival. Tokom nekoliko ljetnih dana tvrđava Kastel postaje mjesto susreta ljudi iz različitih gradova, država i kultura, okupljenih oko iste ljubavi prema muzici i zajedničkom iskustvu koje nadilazi samu festivalsku binu.

"Upravo je ta pozitivna energija, taj osjećaj da gradite nešto pozitivno glavni pokretač da iz godine u godinu pravimo još veći i još bolji festival. Sav umor i stres oko organizacije, koji traje mjesecima prije samog festivala, nestane kada na tvrđavi ugledamo hiljade nasmijanih lica kako uživaju", poručuju organizatori "Freshwavea".

U vremenu kada se sve češće govori o usamljenosti, digitalnoj izolaciji i manjku stvarnih društvenih kontakata, mjesta koja okupljaju ljude oko zajedničkog iskustva dobijaju novu vrijednost. Festivali nisu važni samo zbog muzike. Važni su zato što stvaraju rijetke trenutke istinske povezanosti. Možda upravo zato jedan dobro tempiran drop u ljetnoj noći pod zidinama Kastela može značiti mnogo više od nekoliko taktova muzike. I upravo u tome leži stvarna snaga festivala. Nije u decibelima, reflektorima ili veličini bine. Njegova snaga nalazi se u rijetkoj sposobnosti da na nekoliko trenutaka uskladi emocije hiljada ljudi i pretvori ih u jedno zajedničko iskustvo.