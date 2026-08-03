Snažan zemljotres u Egiptu: Epicentar u blizini Sueckog kanala

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Egipat je danas pogodio zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je u blizini Sueckog kanala, na dubini od 10 kilometara, oko 38 kilometara od grada Sueca.
Svijet
Požar u Grčkoj stigao do naselja, na terenu 7 aviona i 450 vatrogasaca
Građani koji su osjetili zemljotres naveli su na internet stranici EMSC-a da je potres bio snažan te da ga je pratio glasan zvuk nalik eksploziji, prenosi Alo.
Stanovnici Sueca ističu da se tlo snažno treslo, a mnogi su događaj opisali kao veoma zastrašujuće iskustvo. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
12
17
12
14
12
07
12
04
12
02
Trenutno na programu