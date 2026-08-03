Snažan zemljotres u Egiptu: Epicentar u blizini Sueckog kanala

Egipat je danas pogodio zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je u blizini Sueckog kanala, na dubini od 10 kilometara, oko 38 kilometara od grada Sueca.

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Građani koji su osjetili zemljotres naveli su na internet stranici EMSC-a da je potres bio snažan te da ga je pratio glasan zvuk nalik eksploziji, prenosi Alo.

Stanovnici Sueca ističu da se tlo snažno treslo, a mnogi su događaj opisali kao veoma zastrašujuće iskustvo. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.