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Nevjerovatan udes vozača iz BiH, sletio u "radove na putu"

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 07:11

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Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Foto: Pexels/Tim Samuel

Državljanin Bosne i Hercegovine lakše je povrijeđen nakon što je sinoć, 1. avgusta, sletio u kanal nastao izvođenjem radova na putu.

Kako mediji prenose, sve se desilo na auto-putu A9 u zoni radova kada je ovaj 57-godišnji vozač izgubio je kontrolu nad vozilom i sletio sa puta, nakon čega je pao u oko dva metra dubok građevinski kanal.

Do udesa je došlo oko 23.35 časova, u oblasti Kamern im Liesingtal (Leoben), u pravcu juga.

Sam uspio da izađe iz vozila

Prema njegovim navodima, od početka zone izvođenja radova vozio je po zatvorenoj traci. Tom prilikom je automobil upao u kanal dubok oko dva metra, iskopan zbog građevinskih radova. Kada je policijska patrola stigla na lice mjesta, vozač se već sam uspio da izvuče iz vozila.

Zadobio je frakturu podlaktice i prevezen je vozilom Crvenog krsta u Opštu bolnicu Leoben. Alkotest je bio negativan. Zbog izvlačenja teško oštećenog vozila, jedna traka auto-puta bila je zatvorena oko sat vremena.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kamern izvršilo je izvlačenje automobila uz pomoć krana, nakon čega je vozilo odvezla šlep služba, prenose Nezavisne.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

radovi na putu

Državljanin BiH

nezgoda

Crna hronika svijet

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