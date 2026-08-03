Šestoro mrtvih, 30 povrijeđenih u stravičnom sudaru: Kamper potpuno uništen

Šest osoba je poginulo, a 30 je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu u italijanskoj pokrajini Rijeti, blizu jezera Ventina, saopštili su izvori iz policije.

Prema policijskim izvorima, poginula su dva vozača autobusa i dva putnika, dok su druge dvije žrtve bile u kamperu, prenosi Korijere dela Sera.

Od 30 povrijeđenih u sudaru, tri osobe su u teškom stanju.

U čeonom sudaru kampera koji se kretao ka Terniju i autobusa koji se kretao u suprotnoj traci, ka Rietiju, učestvovala su i tri automobila.

Auto-put je bio zatvoren u oba smjera tokom prevoženja povrijeđenih i obavljanja uviđaja.

Kamper koji je učestvovao u sudaru je potpuno uništen, dok je jedan automobil prevrnut.

Uzrok i detalji sudara se još istražuju.

(Tanjug)