Šestoro mrtvih, 30 povrijeđenih u stravičnom sudaru: Kamper potpuno uništen

Autor:ATV redakcija
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Šest osoba je poginulo, a 30 je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu u italijanskoj pokrajini Rijeti, blizu jezera Ventina, saopštili su izvori iz policije.
Prema policijskim izvorima, poginula su dva vozača autobusa i dva putnika, dok su druge dvije žrtve bile u kamperu, prenosi Korijere dela Sera.
Od 30 povrijeđenih u sudaru, tri osobe su u teškom stanju.
U čeonom sudaru kampera koji se kretao ka Terniju i autobusa koji se kretao u suprotnoj traci, ka Rietiju, učestvovala su i tri automobila.
Auto-put je bio zatvoren u oba smjera tokom prevoženja povrijeđenih i obavljanja uviđaja.
Kamper koji je učestvovao u sudaru je potpuno uništen, dok je jedan automobil prevrnut.
Uzrok i detalji sudara se još istražuju.
(Tanjug)
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