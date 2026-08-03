Logo

Tramp: Razgovori sa Iranom biće nastavljeni danas

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 07:23

Komentari:

0
Предсједник САД Доналд Трамп говори о модернизацији Међународног аеродрома „Далес“ у Овалном кабинету Бијеле куће, у сриједу, 29. јула 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u nedjelju u razgovoru sa novinarima u predsjedničkom avionu da će se danas nastaviti razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže "masovni napad" na tu zemlju.

"Znali su obim napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo sa njima, da pregovaramo i to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjećemo", rekao je Tramp.

Tramp je rekao da su ga saveznici poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, ali i Iran, zamolili da otkaže planirani napad.

"Bili smo potpuno spremni, ali kada su saveznici zamolili da se otkaže, mi smo rekli 'ok, vidjećemo'. Razlog zašto su tražili otkazivanje je taj što misle da postoji dogovor", rekao je Tramp i dodao da postoji dogovor oko Ormuskog moreuza, a zatim će biti dogovora i oko nuklearnog programa, tj. kako je rekao "denuklearizacije Irana".

Saudijski krunski princ Muhamed bin Salman razgovarao je telefonom sa Trampom i pozvao na deeskalaciju sukoba, saopštila je u nedjelju saudijska državna novinska agencija.

Ranije su neimenovani izvori rekli da je saudijski princ tokom tog poziva izrazio zabrinutost zbog planova za napad na Iran. Iranski državni mediji negirali su da su tražili od Trampa da zaustavi planirane napade.

Prema novinskoj agenciji Mehr, Kanal 13 izraelske televizijske mreže emitovao je izveštaj u kojem se pominje mogućnost nestašice raketa-presretača u Sjedinjenim Državama i da bi ovo pitanje moglo da bude razlog Trampove odluke o povlačenju iz sukoba sa Iranom, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Izrael Iran

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Komentari (0)

Pročitajte više

Стубови за струју.

Banja Luka

Više banjalučkih ulica danas bez struje

4 h

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Svijet

Nevjerovatan udes vozača iz BiH, sletio u "radove na putu"

5 h

0
Раздвојио воду, спасавао од глади: Чуда Светог Језекиља задивљују вјернике

Društvo

Razdvojio vodu, spasavao od gladi: Čuda Svetog Jezekilja zadivljuju vjernike

5 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Šestoro mrtvih, 30 povrijeđenih u stravičnom sudaru: Kamper potpuno uništen

5 h

0

Više iz rubrike

Мјештани покушавају да угасе шумски пожар на ободу сјеверног града Солуна, у Грчкој, у суботу, 4. јула 2026. године.

Svijet

Požar u Grčkoj stigao do naselja, na terenu 7 aviona i 450 vatrogasaca

4 h

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Svijet

Nevjerovatan udes vozača iz BiH, sletio u "radove na putu"

5 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Šestoro mrtvih, 30 povrijeđenih u stravičnom sudaru: Kamper potpuno uništen

5 h

0
авион унутрашњост сједишта путници

Svijet

Tri osobe poginule u padu aviona: Među njima i dijete

17 h

0

  • Najnovije

12

17

Novi namet dodatno diže cijene goriva u BiH?

12

14

Prenos: Obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji „Oluja“

12

07

Dodik: Nema bosanskohercegovačkog kulturnog nasljeđa

12

04

Vučić: Bošnjaci očekuju ljubav i poštovanje od Srba, a ne mogu da izgovore Republika Srpska

12

02

Zbog ovih grešaka biljke neće preživjeti velike vrućine: Izbjegnite ih

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima