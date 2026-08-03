Tramp: Razgovori sa Iranom biće nastavljeni danas

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u nedjelju u razgovoru sa novinarima u predsjedničkom avionu da će se danas nastaviti razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže "masovni napad" na tu zemlju.

"Znali su obim napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo sa njima, da pregovaramo i to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjećemo", rekao je Tramp.

Tramp je rekao da su ga saveznici poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, ali i Iran, zamolili da otkaže planirani napad.

"Bili smo potpuno spremni, ali kada su saveznici zamolili da se otkaže, mi smo rekli 'ok, vidjećemo'. Razlog zašto su tražili otkazivanje je taj što misle da postoji dogovor", rekao je Tramp i dodao da postoji dogovor oko Ormuskog moreuza, a zatim će biti dogovora i oko nuklearnog programa, tj. kako je rekao "denuklearizacije Irana".

Saudijski krunski princ Muhamed bin Salman razgovarao je telefonom sa Trampom i pozvao na deeskalaciju sukoba, saopštila je u nedjelju saudijska državna novinska agencija.

Ranije su neimenovani izvori rekli da je saudijski princ tokom tog poziva izrazio zabrinutost zbog planova za napad na Iran. Iranski državni mediji negirali su da su tražili od Trampa da zaustavi planirane napade.

Prema novinskoj agenciji Mehr, Kanal 13 izraelske televizijske mreže emitovao je izveštaj u kojem se pominje mogućnost nestašice raketa-presretača u Sjedinjenim Državama i da bi ovo pitanje moglo da bude razlog Trampove odluke o povlačenju iz sukoba sa Iranom, prenosi Tanjug.