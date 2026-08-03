Požar u Grčkoj stigao do naselja, na terenu 7 aviona i 450 vatrogasaca

Požar u zapadnoj Atici stigao je do naselja Agija Skepi, prenijeli su danas grčki mediji navodeći da je u borbi sa vatrenom stihijom angažovano sedam aviona i 450 vatrogasaca.

Požar u zapadnoj Atici bjesni već treći dan, a plamen je prošao kroz naselje Agija Skepi dok se vatra približava Psati uz jak miris dima u cijelom području, prenosi portal Prototema.

U područjima Atika, Beotija i Evija na snazi je narandžasto upozorenje na požare.

Major wildfires near Athens – and across southern Europe



A large wildfire that started Friday near Agios Vasileios in Boeotia has been burning western Attica for two days. It spread through Porto Germeno, scorched big parts of Mount Kithairon and southern Mount Pateras, and… pic.twitter.com/DB8z8HI6OD — Thinking Humanity (@ThinkingHumanit) August 2, 2026

Kako navode grčki mediji do sada je u požarima u Beotiji i Atici izgorelo više od 111.000 hektara. Grčka policija je sprovela preliminarnu istragu okolnosti i uzroka sudara dva iznajmljena helikoptera marke BEL, koji se dogodio u nedjelju, 2. avgusta 2026. godine tokom operacije gašenja šumskog požara u oblasti Psata, na Atici.

Prema pisanju grčkih medija, u sudaru helikoptera poginule su dvije osobe, danski pilot i grčki koordinator, a povrijeđena posada drugog helikoptera, britanski pilot i njegov grčki koordinator. Po nalogu nadležnog tužioca, u toku su sve predviđene preeliminarne istražne radnje radi prikupljanja podataka i provere tačnih okolnosti pod kojima se incident dogodio.

(Tanjug)