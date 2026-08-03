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Požar u Grčkoj stigao do naselja, na terenu 7 aviona i 450 vatrogasaca

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ATV redakcija
03.08.2026 07:19

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Мјештани покушавају да угасе шумски пожар на ободу сјеверног града Солуна, у Грчкој, у суботу, 4. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Giannis Papanikos

Požar u zapadnoj Atici stigao je do naselja Agija Skepi, prenijeli su danas grčki mediji navodeći da je u borbi sa vatrenom stihijom angažovano sedam aviona i 450 vatrogasaca.

Požar u zapadnoj Atici bjesni već treći dan, a plamen je prošao kroz naselje Agija Skepi dok se vatra približava Psati uz jak miris dima u cijelom području, prenosi portal Prototema.

U područjima Atika, Beotija i Evija na snazi je narandžasto upozorenje na požare.

Kako navode grčki mediji do sada je u požarima u Beotiji i Atici izgorelo više od 111.000 hektara. Grčka policija je sprovela preliminarnu istragu okolnosti i uzroka sudara dva iznajmljena helikoptera marke BEL, koji se dogodio u nedjelju, 2. avgusta 2026. godine tokom operacije gašenja šumskog požara u oblasti Psata, na Atici.

Prema pisanju grčkih medija, u sudaru helikoptera poginule su dvije osobe, danski pilot i grčki koordinator, a povrijeđena posada drugog helikoptera, britanski pilot i njegov grčki koordinator. Po nalogu nadležnog tužioca, u toku su sve predviđene preeliminarne istražne radnje radi prikupljanja podataka i provere tačnih okolnosti pod kojima se incident dogodio.

(Tanjug)

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Grčka

požar

Vatrogasci

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