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Od 7. avgusta pare padaju s neba: Dva znaka konačno pune novčanike

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 11:59

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Foto: Diego Fioravanti/Pexels

Od 7. avgusta novac pada s neba za dva znaka! Konačno pune novčanike, vraćaju sve stare dugove i rješavaju finansijske probleme.

Nije riječ o malim iznosima, već o sumama koje rješavaju nagomilane dugove i zaostale račune. Pravilo je jasno - od 7. avgusta novac pada s neba onima koji su najduže čekali na isplatu svog rada.

Spremite se za konkretne pozive i uplate koje stižu baš tamo gdje su najpotrebnije. Karte su se složile tako da novac dolazi iz izvora koje ste možda i zaboravili.

Bik

Bikovi, vama od 7. avgusta stiže novac koji vam se duguje mesecima. Bilo da je riječ o sudskom sporu, zaostaloj zaradi ili prodaji nekretnine koja je stajala u mjestu, blokada se prekida.

Ovo je period u kojem Bikovi ozbiljno pune novčanike jer im se vraća sve ono što su uložili u prethodnom periodu.

Više nećete morati da birate koji račun ćete platiti odmah, a koji ostaviti za kasnije.

Ova uplata pokriva sve rupe u kućnom budžetu i ostavlja dovoljno prostora za miran nastavak leta. Sreća vas ne zaobilazi, a pare koje stižu su realne i opipljive – nema više čekanja i obećanja „biće sutra“.

Škorpija

Škorpije, od 7. avgusta vaš trud na poslu dobija konkretnu novčanu potvrdu. Očekujte iznenadni bonus ili ponudu za novi projekat koji se plaća unapred. Naći ćete se u situaciji da birate poslove, a svaki od njih donosi odličnu zaradu.

Dok drugi čekaju platu, Škorpije od početka avgusta uveliko pune novčanike i rješavaju sve finansijske probleme koje su vukle od početka godine.

Ne radi se o sitnim parama, već o iznosu koji vam omogućava da kupite ono što vam je neophodno za kuću ili porodicu.

Iskoristite ovaj talas jer je ovo jedan od najjačih finansijskih perioda ove godine za vaš znak.

Puni novčanici stižu, a brige oko para ostaju iza vas

Zaboravite na vječiti strah od sutrašnjice i ono mučno računanje koliko vam je ostalo do plate. Od 7. avgusta sreća okreće list, a Bikovi i Škorpije konačno pune novčanike tako da više ne moraju da biraju koji će račun prvi da plate.

Ovo je trenutak kada se prekida period briga i stezanja kaiša. Dugovi koji su pritiskali mjesecima konačno se zatvaraju, računi dolaze na svoje mjesto, a novac koji stiže vraća osmijeh u kuću.

Više nema onog mučnog pitanja kako izgurati do sljedeće plate. Ove uplate donose prostor da se sredi sve što je čekalo, pomogne porodici i konačno udahne punim plućima bez stalnog straha od praznog novčanika, prenosi Krstarica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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