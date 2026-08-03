Logo

Dodik i Vučić položili vijence kod spomenika žrtvama fašističkog terora

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 14:14

Komentari:

1
Предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић положили су вијенце код споменика жртвама фашистичког терора у Новом Селу на Купресу.
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položili su vijence kod spomenika žrtvama fašističkog terora u Novom Selu na Kupresu.

Dodik i Vučić prethodno su posjetili posjetili porodicu Darka Ilić u selu Vodice kod Šipova, te Janjske otoke.

Oni će danas posjetiti porodičnu kuću Vučića u Čipuljiću kod Bugojna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Kupres

položeni vijenci

Komentari (1)

Pročitajte više

Предсједник Републике Српске Синиша Каран и амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов

Republika Srpska

Karan-Kalabuhov: Srpska sa Ruskom Federacijom ima stratešku saradnju

3 h

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Pala cijena nafte nakon Trampove objave o pregovorima sa Iranom

3 h

0
Лав лежу у трави

Svijet

Tri lava uginula od vrućine u zoološkom vrtu

3 h

0
Додик и Вучић у посјети породици Илић

Društvo

Dodik najavio: Porodica Ilić sa petoro djece dobiće kuću i put do nje

3 h

0

Više iz rubrike

Требињски ватрогасци изашли на терен да гасе пожар код Љубиња.

Gradovi i opštine

Teška noć iza trebinjskih vatrogasaca: Najkritičnije bilo u Biogradu

9 h

0
Стубови за струју.

Gradovi i opštine

Ilindan proslavili uz baterijske lampe: Povratničko selo 35 godina bez struje

9 h

1
Дрвар град Титов град

Gradovi i opštine

"Srpska će obezbijediti miliona KM za tržni centar u Drvaru"

23 h

0
Броћета: Захваљујући Српској и Србији бољи дани за Дрвар, Гламоч, Грахово и Петровац

Gradovi i opštine

Broćeta: Zahvaljujući Srpskoj i Srbiji bolji dani za Drvar, Glamoč, Grahovo i Petrovac

1 d

0

  • Najnovije

17

36

Dodik: Zahvalnost Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Srpskoj

17

32

U Kantonu 10 potvrđena tri slučaja bruzeloze kod ljudi

17

31

MUP: Pojačane mjere na području Mrkonjić Grada

17

28

Ključ dužeg života: Zašto naučnici sada preporučuju smanjen unos proteina

17

28

Rumunija podigla vojsku zbog ekstremno niskog nivoa Dunava: Minirana stijena u rijeci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima