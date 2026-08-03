Dodik i Vučić položili vijence kod spomenika žrtvama fašističkog terora

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položili su vijence kod spomenika žrtvama fašističkog terora u Novom Selu na Kupresu.
Dodik i Vučić prethodno su posjetili posjetili porodicu Darka Ilić u selu Vodice kod Šipova, te Janjske otoke.
Oni će danas posjetiti porodičnu kuću Vučića u Čipuljiću kod Bugojna
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