Dodik i Vučić položili vijence kod spomenika žrtvama fašističkog terora

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Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položili su vijence kod spomenika žrtvama fašističkog terora u Novom Selu na Kupresu.

Dodik i Vučić prethodno su posjetili posjetili porodicu Darka Ilić u selu Vodice kod Šipova, te Janjske otoke. Oni će danas posjetiti porodičnu kuću Vučića u Čipuljiću kod Bugojna

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