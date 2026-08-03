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Pekar (73) pronađen go i vezan na tavanu: Sumnja se da je umro tokom intimnog odnosa

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ATV redakcija
03.08.2026 15:08

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Ispituju se okolnosti pod kojima je preminuo G.R. (73), poznati pekar sa Karaburme, koji je pronađen go i vezan na tavanu kuće.

Pošto na tijelu nesrećnog muškarca čije je tijelo pronađeno na Karaburmi nema tragova nasilja, ispituje se jedna od mogućnosti, a to je da je G. R. (73) preminuo tokom intimnog odnosa. Kako saznaje Blic, ovaj slučaj za sada nije kvalifikovan kao ubistvo.

Muškarac (73) nađen go i vezan na tavanu

Mještani ovog mirnog naselja šokirali su se jutros kada su saznali da je njihov omiljeni pekar pronađen mrtav i to go i vezan na tavanu.

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Prema nezvaničnim informacijama, kasa njegove radnje na Karaburmi je bila otvorena, pa se sumnja i na pljačku. Ovo još uvijek nije potvrđeno.

Nedavno prodao stan

U pitanju je dio koji je pokriven kamerama, pa se pretpostavlja da će snimci sada biti uzeti na analizu. Muškarac koji je pronađen mrtav navodno je nedavno prodao stan za 180.000 evra.

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pekar

Karaburma

smrtni slučaj

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