Dodik: Srbija za vrijeme Vučića najviše čini za Srpsku

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas u Janjskim otokama kod Šipova da Srbija za vrijeme predsjednika Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku.

"Bili smo poniženi kada su mnogi funkcioneri Srbije da bi došli u Banjaluku prvo morali da odu u Sarajevo i da se tamo poklone nekim institucijama, a tek onda dođu u Banjaluku. Danas je to drugačije i sasvim normalno", rekao je Dodik novinarima u Šipovu gdje boravi sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Republika Srpska Vučić i Dodik u posjeti višečlanoj porodici Ilić u selu Vodice

On je zahvalio Vučiću za posjetu Šipovu, Republici Srpskoj, i što će zajedno posjetiti dio Federacije BiH gdje živi srpski narod.

Dodik je podsjetio da su ranije građani Srpske, kada odu na liječenje u Srbiju, imali status stranaca, kao i studenti.

"Kad je Vučić to saznao, on je to ukinuo. Danas naši ljudi imaju iste privilegije kao domaćini. Odnosno svi smo mi Srbi, nema ni bosanski ni ovi ni oni", istakao je Dodik, prenosi "Srna".