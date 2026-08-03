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Vučić: Srpskoj moramo biti izuzetno zahvalni, uvijek je bila uz Srbiju

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 14:48

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Предсједник Србије Александар Вучић и предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: Srna

Republika Srpska je uvijek bila uz Srbiju u najtežim trenucima, zbog čega joj treba biti izuzetno zahvalan, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je povodom posjete Janjskim otocima u Šipovu naveo da mu je velika čast što je prvi predsjednik Srbije koji je posjetio Janj, navodeći da to mjesto za njega ima poseban značaj jer mu je odatle baka.

"Janjske otoke krase nestvarna lepota, bistra voda i šum slapova. Nije teško razumjeti zašto ovaj kraj predstavlja deo svetske prirodne baštine", naveo je Vučić na "Instagramu".

On je poručio da bi volio da što više ljudi iz Srbije dođe i upozna gostoljubive domaćine.

"Vjerujem da su razgovor, međusobno razumijevanje i poštovanje najbolji put za očuvanje dobrih odnosa među ljudima", naveo je Vučić.

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Aleksandar Vučić

Janjske Otoke

Republika Srpska

Srbija

Šipovo

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