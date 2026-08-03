Stevandić-Kalabuhov: Najintenzivnija parlamentarna saradnja sa Rusijom

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sastao se danas u Banjaluci sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovom, sa kojim je razgovarao o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH.

Razgovarano je i o nastavku i unapređenju međuparlamentarne saradnje Srpske i Rusije.

Stevandić je naglasio da je aktuelni saziv Narodne skupštine Republike Srpske uspostavio do sada najintenzivniju parlamentarnu saradnju sa Ruskom Federacijom, uprkos brojnim međunarodnim pritiscima, te istakao da je ovakav model otvorene i partnerske saradnje ponuđen i drugim zainteresovanim stranama, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.

Stevandić je takođe naglasio da će se istorijske, kulturne i tradicionalne veze srpskog i ruskog naroda nastaviti njegovati.

Kalabuhov je zahvalio Stevandiću na prijemu, istakavši spremnost za nastavak saradnje Republike Srpske i Rusije.