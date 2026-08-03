Fudbalski savez Srbije udario na Đanija Infantina

Nakon fudbalskog saveza Velsa i najavljenog povlačenja podrške Fudbalskog saveza Engleske, Fudbalski savez Srbije zvanično je povukao isti potez i neće biti uz Đanija Infantina pri kandidaturi za novi mandat predsednika FIFA (2027-2031).

Saopštenje FSS prenosimo u cjelosti, bez redakcijskih izmjena.

"Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciji predsjednika FIFA. Podsjećamo da smo gospodinu Infantinu pružili podršku 25. maja ove godine u pisanoj formi, ali poslije pažljivog sagledavanja događaja koji su u minulom periodu ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsjednika, ovo je jedini logičan i racionalni potez.

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Fudbalski savez Srbije smatra da budućnost svjetskog fudbala mora da bude zasnovana na transparentnosti, dijalogu, međusobnom uvažavanju i partnerskom odnosu svih konfederacija i nacionalnih saveza.

Vjerujemo da nijedna odluka od strateškog značaja za budućnost fudbala ne smije biti doneta bez širokog konsenzusa i otvorenih konsultacija sa svim relevantnim akterima.

Fudbalski savez Srbije ostaje posvećen saradnji sa FIFA, UEFA i svim nacionalnim savezima u cilju razvoja i unapređenja fudbala, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno novo povjerenje, novi pristup i rukovodstvo koje će doprinijeti obnovi dijaloga, jedinstva i kredibiliteta međunarodnih fudbalskih institucija", navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije.

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Podsjetimo, glavni razlog je činjenica da je Infantino želeo da proda Svjetsko prvenstvo kao brend za 3,6 milijardi evra, što se nije dopalo krovnim kućama fudbala u Evropi i Južnoj Americi, koje su se prve oglasile.