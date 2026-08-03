Logo

Stao da pomogne ženi u nevolji, pa završio mrtav: Drugi muškarac ga namjerno pregazio

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 14:35

Komentari:

0
Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Federiko Venco (36) iz Samaratea, u pokrajini Vareze, ubijen je nakon što je pokušao da pomogne nepoznatoj ženi koja se izgubila u mračnoj ulici.

Zločin se dogodio u subotu oko 23 sata u mjestu Soma Lombardo, na putu ka naselju Madalena, u blizini rijeke Ticino. Zbog sumnje da je ubio Federika, uhapšen je 43-godišnji muškarac iz tog kraja, koji je, prema dosadašnjim rezultatima istrage, Venca zamijenio za ljubavnog rivala i automobilom ga namjerno udario.

Kako navode italijanski mediji, žena (39) kojoj je Venco pritekao u pomoć bila je bivša partnerka osumnjičenog. Ona je pristala da se posljednji put sastane sa njim, nakon što su raskinuli prije manje od mjesec dana. Muškarac ju je navodno nagovorio na susret uz izgovor da želi da joj vrati lične stvari.

Žena je motociklom krenula ka mjestu dogovorenog susreta kod groblja u naselju Madalena, prateći put pomoću mobilnog telefona. Međutim, tokom vožnje izgubila je telefon i ostala bez navigacije.

Доктор

Republika Srpska

Ukupna ulaganja u zdravstvo u ovoj godini premašila 460 miliona KM

Tada je naišao Venco. Video je nepoznatu ženu samu, u mračnoj ulici, u očiglednoj nevolji i odlučio da stane i pomogne joj. Pošto je poznavao kraj, dao joj je uputstva, a zatim ponudio da je otprati do odredišta, jer put nije bio dug i zahtijevao bi samo nekoliko minuta skretanja sa njegovog pravca.

U tom trenutku 43-godišnjak je čekao bivšu partnerku. Kada je ugledao nju i drugog muškarca zajedno, navodno je izgubio kontrolu. Pomislio je da je Venco osoba sa kojom je ona započela novu vezu, dodao gas i automobilom ga udario.

Venco je ostao mrtav na mjestu.

Napadač se potom zaustavio, izašao iz vozila i fizički napao i svoju bivšu partnerku. Nekoliko prolaznika uspjelo je da ga savlada i zadrži do dolaska policije, koja ga je uhapsila nakon poziva hitnoj službi.

Istražitelji sada provjeravaju i mogućnost da je Venco možda spriječio još teži zločin. U automobilu uhapšenog pronađeni su veliki kamen, koji je mogao biti korišćen kao oružje, kao i mali nož. Zbog toga se ispituje sumnja da je muškarac možda došao na sastanak sa namjerom da povredi bivšu partnerku, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

istraga

Crna hronika svijet

Detalji ubistva

Komentari (0)

Pročitajte više

Ђани Инфантино

Fudbal

Fudbalski savez Srbije udario na Đanija Infantina

3 h

0
Електрични тротинет оборен на улици након саобраћајне несреће у сарајевском насељу Добриња.

Hronika

Vozač električnog trotineta povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

3 h

0
Предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић положили су вијенце код споменика жртвама фашистичког терора у Новом Селу на Купресу.

Gradovi i opštine

Dodik i Vučić položili vijence kod spomenika žrtvama fašističkog terora

3 h

1
Предсједник Републике Српске Синиша Каран и амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов

Republika Srpska

Karan-Kalabuhov: Srpska sa Ruskom Federacijom ima stratešku saradnju

3 h

0

Više iz rubrike

Лав лежу у трави

Svijet

Tri lava uginula od vrućine u zoološkom vrtu

3 h

0
Празни џепови, криза, беспарица

Svijet

Otišao u Njemačku po bolji život, pa zakukao: Ostane mi samo 400 evra

5 h

0
"ЕУ не намјерава да прими Украјину, користе народ као 'топовско месо'"

Svijet

"EU ne namjerava da primi Ukrajinu, koriste narod kao 'topovsko meso'"

6 h

0
Руске шаљивџије тврде да су надмудрили Ангелу Меркел

Svijet

Ruske šaljivdžije tvrde da su nadmudrili Angelu Merkel

6 h

0

  • Najnovije

17

44

Pogledajte šta su komunalci pronašli u kontejneru: Prizor ih je zgrozio

17

43

Vučić: Srbi su jedan narod i moraju da imaju čvrste nacionalne veze

17

36

Dodik: Zahvalnost Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Srpskoj

17

32

U Kantonu 10 potvrđena tri slučaja bruzeloze kod ljudi

17

31

MUP: Pojačane mjere na području Mrkonjić Grada

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima