Stao da pomogne ženi u nevolji, pa završio mrtav: Drugi muškarac ga namjerno pregazio

Federiko Venco (36) iz Samaratea, u pokrajini Vareze, ubijen je nakon što je pokušao da pomogne nepoznatoj ženi koja se izgubila u mračnoj ulici.

Zločin se dogodio u subotu oko 23 sata u mjestu Soma Lombardo, na putu ka naselju Madalena, u blizini rijeke Ticino. Zbog sumnje da je ubio Federika, uhapšen je 43-godišnji muškarac iz tog kraja, koji je, prema dosadašnjim rezultatima istrage, Venca zamijenio za ljubavnog rivala i automobilom ga namjerno udario.

Kako navode italijanski mediji, žena (39) kojoj je Venco pritekao u pomoć bila je bivša partnerka osumnjičenog. Ona je pristala da se posljednji put sastane sa njim, nakon što su raskinuli prije manje od mjesec dana. Muškarac ju je navodno nagovorio na susret uz izgovor da želi da joj vrati lične stvari.

Žena je motociklom krenula ka mjestu dogovorenog susreta kod groblja u naselju Madalena, prateći put pomoću mobilnog telefona. Međutim, tokom vožnje izgubila je telefon i ostala bez navigacije.

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Tada je naišao Venco. Video je nepoznatu ženu samu, u mračnoj ulici, u očiglednoj nevolji i odlučio da stane i pomogne joj. Pošto je poznavao kraj, dao joj je uputstva, a zatim ponudio da je otprati do odredišta, jer put nije bio dug i zahtijevao bi samo nekoliko minuta skretanja sa njegovog pravca.

U tom trenutku 43-godišnjak je čekao bivšu partnerku. Kada je ugledao nju i drugog muškarca zajedno, navodno je izgubio kontrolu. Pomislio je da je Venco osoba sa kojom je ona započela novu vezu, dodao gas i automobilom ga udario.

Venco je ostao mrtav na mjestu.

Napadač se potom zaustavio, izašao iz vozila i fizički napao i svoju bivšu partnerku. Nekoliko prolaznika uspjelo je da ga savlada i zadrži do dolaska policije, koja ga je uhapsila nakon poziva hitnoj službi.

Istražitelji sada provjeravaju i mogućnost da je Venco možda spriječio još teži zločin. U automobilu uhapšenog pronađeni su veliki kamen, koji je mogao biti korišćen kao oružje, kao i mali nož. Zbog toga se ispituje sumnja da je muškarac možda došao na sastanak sa namjerom da povredi bivšu partnerku, prenosi Telegraf.rs.