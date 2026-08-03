Ruski naučnici najavili tri nove vakcine protiv raka

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Rusiji planiraju razvoj tri nove vakcine protiv onkoloških oboljenja, izjavio je za RIA Novosti akademik Aleksandar Gincburg.
"U narednom periodu planiramo da razvijemo vakcine protiv raka bešike, sitnoćelijskog karcinoma pluća i kolorektalnog karcinoma", rekao je.
Takođe, sveojevremeno je i ruski premijer Mihail Mišustin saopštio da će građani Rusije moći da dobiju liječenje ovim vakcinama u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Personalizovani pristup liječenju raka, koji se razvija u okviru savremenih terapijskih vakcina, mogao bi u budućnosti da donese efikasnije načine borbe protiv malignih bolesti. Onkolog Vladimir Kovčin svojevremeno je objasnio da ovaj vid terapije funkcioniše tako što se pacijentu uzima biopsija, radi na tumorskom tkivu i sintetiše vakcina prilagođena njegovom organizmu.
Svijet
U Rusiji se razvija vakcina protiv HIV-a i majmunskih boginja
Kako je naveo, za sada se najveći potencijal vidi kod određenih vrsta raka, poput melanoma i nesitnoćelijskog karcinoma pluća, dok bi u budućnosti personalizovane vakcine mogle da se primjenjuju i kod drugih malignih oboljenja.
Ipak, ovakav vid terapije neće biti pogodan za sve pacijente, jer njena primjena zavisi od karakteristika samog tumora i prisustva određenih receptora koji omogućavaju djelovanje imunoterapije.
Realno je očekivati da ovakvi lijekovi vremenom postanu dostupni i u Srbiji, ali će za to biti potrebne procedure registracije, kao i njihovo uvrštavanje u sistem liječenja preko zdravstvenog osiguranja, prema njegovoj ocjeni.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 d0
Svijet
4 d0
Nauka i tehnologija
4 d0
Društvo
6 d0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
17
44
17
43
17
36
17
32
17
31
Trenutno na programu