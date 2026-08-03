Ruski naučnici najavili tri nove vakcine protiv raka

U Rusiji planiraju razvoj tri nove vakcine protiv onkoloških oboljenja, izjavio je za RIA Novosti akademik Aleksandar Gincburg.

"U narednom periodu planiramo da razvijemo vakcine protiv raka bešike, sitnoćelijskog karcinoma pluća i kolorektalnog karcinoma", rekao je.

Takođe, sveojevremeno je i ruski premijer Mihail Mišustin saopštio da će građani Rusije moći da dobiju liječenje ovim vakcinama u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Ruska personalizovana vakcina protiv raka mogla bi da unapredi liječenje oboljelih

Personalizovani pristup liječenju raka, koji se razvija u okviru savremenih terapijskih vakcina, mogao bi u budućnosti da donese efikasnije načine borbe protiv malignih bolesti. Onkolog Vladimir Kovčin svojevremeno je objasnio da ovaj vid terapije funkcioniše tako što se pacijentu uzima biopsija, radi na tumorskom tkivu i sintetiše vakcina prilagođena njegovom organizmu.

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Kako je naveo, za sada se najveći potencijal vidi kod određenih vrsta raka, poput melanoma i nesitnoćelijskog karcinoma pluća, dok bi u budućnosti personalizovane vakcine mogle da se primjenjuju i kod drugih malignih oboljenja.

Ko može da bude kandidat za ovakvu terapiju

Ipak, ovakav vid terapije neće biti pogodan za sve pacijente, jer njena primjena zavisi od karakteristika samog tumora i prisustva određenih receptora koji omogućavaju djelovanje imunoterapije.

Realno je očekivati da ovakvi lijekovi vremenom postanu dostupni i u Srbiji, ali će za to biti potrebne procedure registracije, kao i njihovo uvrštavanje u sistem liječenja preko zdravstvenog osiguranja, prema njegovoj ocjeni.

(rt balkan)