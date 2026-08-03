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Dodik: Naša obaveza je da budemo oslonac Srbima u Čipuljiću

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 16:30

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Додик и Вучић у Чипуљићима
Foto: X/Milorad Dodik

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da je obaveza Republike Srpske i Srbije da ne zaborave nekolicinu Srba, koliko ih je ostalo u selu Čipuljić kod Bugojna, rodnom selu oca predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Dodik je istakao da je mjesto Čipuljić, kod Bugojna, dio porodične istorije predsjednika Vučića.

"Zajedno smo obišli rodnu kuću njegovog oca, mjesto koje čuva uspomene, porodične priče i sjećanje na generacije koje su ovdje živjele. Iako je danas ostalo tek nekoliko desetina Srba, naša je obaveza da ne zaboravimo te ljude i da im budemo oslonac", naveo je Dodik na "Iksu".

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Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Čipuljić

Bugojno

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