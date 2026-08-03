Mazalica poručio Crnatku: Nije problem Sting, već “Oluja“

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica poručio je predsjedniku PDP Republike Srpske Igoru Crnatku da pokušava galamom, provokacijama i ličnim doskočicama da prikrije izostanak odgovora na pitanje zbog čega je baš iz Hrvatske, u vrijeme obilježavanja 31 godine od zločinačke akcije "Oluja", vodio političke obračune protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i Republike Srpske.

Mazalica ističe da ga ne zanimaju ni Crnatkov muzički ukus ni mjesto na kojem provodi slobodno vrijeme, već simbolika trenutka u kojem je odlučio da vodi političku polemiku.

"Nisam komentarisao ni njegov muzički ukus, ni gdje ljetuje, niti me to zanima. Problem je što je baš u danima kada Republika Srpska i Srbija zajedno obilježavaju stradanje svog naroda u zločinačkoj akciji 'Oluja', odlučio da iz Hrvatske vodi političku kampanju protiv predsjednika Dodika i Republike Srpske", poručio je Mazalica.

Polemika između dvojice političara počela je nakon što je Crnadak na društvenoj mreži "Iks" kritikovao predsjednika Milorada Dodika zbog snimka na kojem doručkuje u automobilu, nazivajući to "performansom" i optužujući ga za demagogiju i licemjerje.

Kako je uz objavu bilo vidljivo da je poruka napisana iz Hrvatske, Mazalica je juče reagovao ocjenom da je neprimjereno da se upravo iz te zemlje, u vrijeme obilježavanja godišnjice "Oluje", upućuju politički napadi na Republiku Srpsku, prenosi Srna.

Crnadak je sinoć uzvratio porukom da je za vikend bio na koncertu Stinga u Puli, uz video sa koncerta, te poručio Mazalici da bi mogao objavljivati informacije o nekretninama pojedinih Funkcionera SNSD-a u Hrvatskoj.

Reagujući na takav odgovor, Mazalica poručuje da Crnadak ponovo pokušava da zamijeni teze.

"Umjesto da objasni zašto mu je prioritet bio ismijavanje predsjednika najveće političke stranke u Republici Srpskoj, Crnadak sada pokušava da glumi istražioca, tužioca i sudiju u isto vrijeme, najavljujući nekakva spektakularna 'otkrića'. Takve prijetnje bez ijedne činjenice odavno su postale zaštitni znak politike Crnatka, Draška Stanivukovića i sličnih kada ostanu bez argumenata", naveo je Mazalica.

On ističe da Crnadak ni ovoga puta nije odgovorio na, kako kaže, suštinsko pitanje.

"Bolje bi mu bilo da je odgovorio na jedno jednostavno pitanje: da li smatra da je primjereno da u danima kada se obilježava stradanje više od 250.000 prognanih Srba iz Hrvatske baš iz Hrvatske vodi političke obračune sa predsjednikom SNSD-a i Republikom Srpskom? Na to pitanje nije odgovorio, niti će, jer odgovor ne odgovara narativu koji pokušava da nametne", istakao je Mazalica.

Dodao je da se cijela rasprava ne vodi o tome ko sluša koju muziku, već o tome da li neko razumije težinu trenutka.

"Nije ovdje pitanje ko sluša Stinga, a ko Baju Malog Knindžu. Pitanje je da li neko razumije težinu datuma i simboliku trenutka ili čak i dane nacionalnog sjećanja koristi za dnevnopolitički marketing. Upravo u tome je razlika koju naši građani odavno vrlo jasno vide", naveo je Mazalica.

On je na kraju uputio Crnatku i ličnu poruku.

"I ja volim Stinga i bio sam jednom na njegovom koncertu, ali u Novom Sadu", poručio je Mazalica.