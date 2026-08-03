MUP izdao zabrane od 3. do 4. avgusta

MUP Republike Srpske izdao je zabrane u cilju bezbjednosti učesnika povodom obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.

Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir donio je Naredbu o zabrani saobraćaja za sva motorna vozila preko 3,5 tona ukupne mase, osim za teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja navedenog događaja, i to:

- dana 03.08.2026. godine, u vremenu od 08,00 do 17,00 časova, na putnim pravcima magistralnog puta M-I 112, dionica granica RS/FBiH (Velečevo) – Jezero i regionalnog puta R-I 2109, dionica Jezero – Šipovo – RS/FBiH (Novo Selo).

- dana 04.08.2026. godine u vremenu od 12,00 do 24,00 časa na putevima: na području grada Banja Luka, na području opštine Mrkonjić Grad, na području opštine Ribnik, na području opštine Šipovo, na području opštine Jezero, na magistralnom putu M-I 101, dionica MA Banja Luka (Mahovljani) – autoput Aleksandrovac, (naplatna stanica Aleksandrovac) i dionica Klašnice 2 – Šargovac (PRSMV Klašnice – Banja LUka), auto-puta, na dionici Gradiška (GP Gradiška) – Banja Luka.

Takođe, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP “Protivgradna preventiva Republike Srpske” a.d. Gradiška i to:

- dana 03.08.2026. godine, u vremenu od 08,00 do 17,00 časova, na putnim pravcima magistralnog puta M-I 112, dionica granica RS/FBiH (Velečevo) – Jezero i regionalnog puta R-I 2109, dionica Jezero – Šipovo – RS/FBiH (Novo Selo) i

- dana 04.08.2026. godine, u vremenu od 12,00 do 00,00 časova, na dodatnim putnim pravcima: magistralni put M-I 112, MEL Velečevo – Jezero, magistralni put M-I 101, Banja Luka – Crna Rijeka, regionalni put R-I 2109, Jezero – Šipovo – Novo Selo i regionalni put R-I 2108, Mrkonjić Grad – Crna Rijeka.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.