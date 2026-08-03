Vučić i Dodik stigli u Čipuljić, rodno selo Vučićevog oca

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik stigli su u rodno selo Vučićevog oca – Čipuljić kod Bugojna.

Vučić je sa prisutnima evocirao uspomene iz djetinjstva, koje je proveo u ovom mjestu.

"Ostalo je malo Srba ovde, svega četrdesetak, razgovaraću sa njima kako bismo sagledali kako im možemo pomoći", rekao je Vučić novinarima.

On je pozvao komšije i druge mještane ovog sela i okoline da dođu u obnovljenu kuću Vučića na druženje.

Vučić i Dodik prethodno su posjetili opštinu Kupres, pravoslavni hram u Novom Selu, gdje su položili vijence kod spomenika žrtvama ustaškog terora.

Vučić i Dodik su tokom posjete razgovarali sa mještanima Kupresa, te im obećali pomoć u realizaciji infrastrukturnih projekata, a kao prioritet je navedena izgradnja vodovoda.

Dodik i Vučić danas su posjetili Janjske otoke u Šipovu, kao i porodicu Darka Ilića u šipovačkom selu Vodice.