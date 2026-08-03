Stigla nova izborna oprema u BiH: Probno testiranje u avgustu

Autor:ATV redakcija
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Prvi kontingent opreme za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces stigao je u BiH, a nakon završenih carinskih procedura oprema će biti prevezena u skladište dobavljača, gdje će biti izvršeni njena inicijalna konfiguracija i tehnička testiranja, saopšteno je iz Centralne izborne komisije /CIK/ BiH.
U prvom kontingentu stiglo je po 150 uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, dok je oprema namijenjena data centru CIK-a već postavljena i u toku su aktivnosti na konfiguraciji i uspostavljanju softverskog okruženja neophodnog za rad sistema, prenosi Srna.
Prvobitno probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. avgust, kada će biti organizovana i prezentacija dijela sistema.
Planirano je da se isporuka opreme odvija u više faza, odnosno kroz četiri ciklusa isporuke uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i četiri ciklusa isporuke skenera glasačkih listića.
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