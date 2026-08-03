Dostavljen izvještaj protiv Đorđa Ždrale OJT-u u Istočnom Sarajevu

Policijska uprava Istočno Sarajevo danas, 03.08.2026. godine dostavila je Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, izvještaj protiv lica Đ.Ž. zbog krivičnog djela „Teško ubistvo“.

Podsjećamo, lice Đ.Ž. se sumnjiči da je juče, oko 18,15 časova u Spasovdanskoj ulicu u Istočnom Sarajevu, upotrebom vatrenog oružja nanio povrede licu K.P. iz Istočnog Sarajeva.

Lice Đ.Ž. se nalazi u bjekstvu i u toku je intenzivna potraga za istim, navode iz PU Istočno Sarajevo.