Logo

Vučić: Srbi su jedan narod i moraju da imaju čvrste nacionalne veze

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 17:43

Komentari:

0
Александар Вучић и Милорад Додик
Foto: Srna

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas iz Čipuljića kod Bugojna, rodnog sela njegovog oca, da Srbi moraju da imaju čvrste nacionalne veze i da međusobno stalno razgovaraju, naglasivši da sa gnušanjem odbacuje priču o Srbima kao policentričnom narodu.

On je rekao da tu priču plasiraju srpski neprijatelji i oni koji bi da pocijepaju srpski narod tako da svako ima svoju državu, svoj jezik.

"Opaka je to priča koju su izmislile brojne agenture, a prihvatili razbijači Srbije", rekao je Vučić naglasivši da im to neće uspjeti jer Srbi međusobno razgovaraju, razumiju se, a Srbija je ekonomski sve jača.

Vučić, koji je u obnovljenoj kući svog djeda ugostio lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića, upoznao je goste sa istorijatom stradanja ovog mjesta rekavši da su Hrvati u Drugom svjetskom ratu tačno znali kojim će redom da pale kuće u tom selu, a da se redoslijed znao i devedesetih kada su te kuće ponovo palili "neki koji su se vraćali iz Vukovara".

On je rekao da u ovom selu danas uglavnom žive muslimani, da Srba, skoro da i nema, ali da se srpska trobojka ponovo vijori i u kući Vučića i u dvorištu, jer je to bila i jeste srpska kuća.

Vučić je rekao da se raduje večerašnjem druženju sa svim komšijama i da su svi dobrodošli "u Vučiće", prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandar Vučić

Milorad Dodik

Republika Srpska

Srbija

Srbi

Komentari (0)

Pročitajte više

Александар Вучић и Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Zahvalnost Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Srpskoj

4 h

3
Додик и Вучић у Чипуљићима

Republika Srpska

Dodik: Naša obaveza je da budemo oslonac Srbima u Čipuljiću

5 h

3
Додик и Вучић у Чипуљићу

Republika Srpska

Vučić i Dodik stigli u Čipuljić, rodno selo Vučićevog oca

6 h

0

Više iz rubrike

Александар Вучић и Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Zahvalnost Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Srpskoj

4 h

3
Влада Републике Српске

Republika Srpska

U Srpskoj sutra Dan žalosti povodom obilježavanja 31 godine od zločina nad Srbima u "Oluji"

5 h

0
Додик и Вучић у Чипуљићима

Republika Srpska

Dodik: Naša obaveza je da budemo oslonac Srbima u Čipuljiću

5 h

3
Будимир са руским амбасадором

Republika Srpska

Budimir sa ruskim ambasadorom

6 h

0

  • Najnovije

22

13

NASA poziva Roskosmos na lansiranje misije "Kru 13"

22

04

Šah na ruskom dvoru: Kako je igranje šaha pomagalo ruskim carevima da vladaju

21

40

Urednik sa Harvarda: Ukinuti odluke visokih predstavnika, Tramp će u vidu Dodika dobiti prijatelja

21

32

Budimir: "Oluja" najveće etničko čišćenje Srba

21

31

Jaka eksplozija odjeknula u kući: Mladić aktivirao eksplozivnu napravu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima