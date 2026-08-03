Vučić: Srbi su jedan narod i moraju da imaju čvrste nacionalne veze

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas iz Čipuljića kod Bugojna, rodnog sela njegovog oca, da Srbi moraju da imaju čvrste nacionalne veze i da međusobno stalno razgovaraju, naglasivši da sa gnušanjem odbacuje priču o Srbima kao policentričnom narodu.

On je rekao da tu priču plasiraju srpski neprijatelji i oni koji bi da pocijepaju srpski narod tako da svako ima svoju državu, svoj jezik.

"Opaka je to priča koju su izmislile brojne agenture, a prihvatili razbijači Srbije", rekao je Vučić naglasivši da im to neće uspjeti jer Srbi međusobno razgovaraju, razumiju se, a Srbija je ekonomski sve jača.

Vučić, koji je u obnovljenoj kući svog djeda ugostio lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića, upoznao je goste sa istorijatom stradanja ovog mjesta rekavši da su Hrvati u Drugom svjetskom ratu tačno znali kojim će redom da pale kuće u tom selu, a da se redoslijed znao i devedesetih kada su te kuće ponovo palili "neki koji su se vraćali iz Vukovara".

On je rekao da u ovom selu danas uglavnom žive muslimani, da Srba, skoro da i nema, ali da se srpska trobojka ponovo vijori i u kući Vučića i u dvorištu, jer je to bila i jeste srpska kuća.

Vučić je rekao da se raduje večerašnjem druženju sa svim komšijama i da su svi dobrodošli "u Vučiće", prenosi Srna.