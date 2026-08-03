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Požar kod Trebinja ne jenjava: Vatra prijeti spuštanju na magistralni put

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 18:03

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Пожар код Требиња
Foto: ATV

Najveći krak požara nalazi se u trebinjskom selu Ljubovo, gdje vatra prijeti spuštanju na magistralni put koji vodi od Trebinja ka Dubrovniku.

Podsjetimo, danas u poslijepodnevnim satima došlo je do požara na području Luke. Pripadnici TVSJ zajedno sa zaposlenima u Hercegovina putevima, rade na gašenju požara.

"Na području sela Orašje, Ljubovo i Tretinje aktivno se prati situacija, uz stalnu koordinaciju nadležnih službi i spremnost za pravovremenu intervenciju ukoliko dođe do promjene stanja na terenu. Na terenu su angažovane sve raspoložive ekipe, a situaciju dodatno otežava vjetar koji povremeno mijenja smjer i širi vatru prema okolnom rastinju", navodi Dejan Kašiković, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.

Пожар код Требиња
Požar kod Trebinja

Kako kaže, za sada nema informacija o ugroženosti stambenih objekata, ali se apeluje na stanovništvo da bude oprezno i prati upute nadležnih službi.

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Tagovi :

Trebinje

požar

Vatrogasci

vatra

selo Ljubovo

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