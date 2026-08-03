Logo

Župljanin: Počasni činovi kao znak zahvalnosti

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 19:01

Komentari:

0
Жупљанин: Почасни чинови као знак захвалности
Foto: ATV

Predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin istakao je da su danas dodijelili povelje o unapređenjima u počasni čin u znak zahvalnosti kolegama starješinama, oficirima, ratnim komandantima Vojske Republike Srpske.

Župljanin je istakao da je dodjela povelja o unapređenjima u počasni čin planska aktivnost ove organizacije u znak zahvalnosti starješinama, koji bi, da je ostala Vojska Republike Srpske, u redovnom postupku i proceduri bili unaprijeđeni u veće činove.

"S obzirom na to da toga nije bilo i da Oružane snage BiH ne vode računa o ljudima koji su bili u Vojsci Republike Srpske, mi smo još 2019. godine donijeli odluku da se ljudima koji su u ratu obavljali značajne dužnosti, vodili i izvojevali briljantne bitke, na neki način odužimo u jednom moralnom smislu i da im dodijelimo počasni čin i da ih unaprijedimo", kazao je Župljanin novinarima.

On je naglasio da počasni čin nije nešto što dodjeljuje država već Organizacija starješina i počasni čin je izraz zahvalnosti njihovih kolega za ono što su radili u proteklom ratu.

Župljanin je istakao da su ove godine u Banjaluci organizovali dodjelu za sve starješine od čina majora do čina generala, a regionalni odbori će u svojim regijima izvršiti dodjelu priznanja za niže činove.

On je rekao da je Regionalno odbor Organizacije starješina Vojske Republike Srpske u Istočnom Sarajevu jedan od najboljih odbora koji izvršava sve svoje zadatke i više od onoga što je planirano.

Predsjednik Regionalnog odbora Sarajevsko-romanijske regije Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Željko Turuntaš rekao je da su danas dodijelili 15 povelja.

General Milan Jolović Legenda istakao je da je najveći oficirski čin pukovnika, a čin generala je politički čin.

"Ja sam čin generala dobio od struke i to je najveće priznanje koje neko može da primi", rekao je on i dodao da su starješine u Odbrambenom-otadžbinskom ratu odigrale ključnu ulogu jer su organizovali narod za odbranu.

On je dodao da u ratu nisu komandovali profesionalnom vojskom, već sa naoružanim narodom, što je mnogo teže.

Prema njegovim riječima, tada su starješine bili nosioci same organizacije odbrane sa narodom i vojnicima koji su ih slušali i izvršavali naređenja.

Jolović je istakao da je Organizacija starješina prepoznala zaslugu starješina koji su dali doprinos u odbrani otadžbine i zato dodjeljuju ova priznanja i počasne činove.

Jedan od unaprijeđenih starješina Branislav Blagojević istakao je da dolazi iz Organizacije starješina sa Pala, da je imao čin poručnika, a sada je dobio čin kapetana.

"Zadovoljstvo mi je i čast da je na ovaj način odato priznanje onima koji su u toku rata dali svoj lični doprinos, jer smo mi sami od običnih vojnika izrasli u čin starješina", rekao je on.

Blagojević kaže da su ljudi koji su imali neke liderske sposobnosti ostali uz svoj narod i ovo je satisfakcija za taj doprinos u proteklom ratu, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Slobodan Župljanin

Republika Srpska

odlikovanje

Vojska Republike Srpske

Komentari (0)

Više iz rubrike

Цвијановић сутра на обиљежавању годишњице одбране Војковића, Грлице и Крупца

Republika Srpska

Cvijanović sutra na obilježavanju godišnjice odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca

3 h

0
Александар Вучић и Милорад Додик

Republika Srpska

Vučić: Srbi su jedan narod i moraju da imaju čvrste nacionalne veze

4 h

0
Александар Вучић и Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Zahvalnost Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Srpskoj

4 h

3
Влада Републике Српске

Republika Srpska

U Srpskoj sutra Dan žalosti povodom obilježavanja 31 godine od zločina nad Srbima u "Oluji"

5 h

0

  • Najnovije

22

13

NASA poziva Roskosmos na lansiranje misije "Kru 13"

22

04

Šah na ruskom dvoru: Kako je igranje šaha pomagalo ruskim carevima da vladaju

21

40

Urednik sa Harvarda: Ukinuti odluke visokih predstavnika, Tramp će u vidu Dodika dobiti prijatelja

21

32

Budimir: "Oluja" najveće etničko čišćenje Srba

21

31

Jaka eksplozija odjeknula u kući: Mladić aktivirao eksplozivnu napravu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima