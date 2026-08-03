Župljanin: Počasni činovi kao znak zahvalnosti

Predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin istakao je da su danas dodijelili povelje o unapređenjima u počasni čin u znak zahvalnosti kolegama starješinama, oficirima, ratnim komandantima Vojske Republike Srpske.

Župljanin je istakao da je dodjela povelja o unapređenjima u počasni čin planska aktivnost ove organizacije u znak zahvalnosti starješinama, koji bi, da je ostala Vojska Republike Srpske, u redovnom postupku i proceduri bili unaprijeđeni u veće činove.

"S obzirom na to da toga nije bilo i da Oružane snage BiH ne vode računa o ljudima koji su bili u Vojsci Republike Srpske, mi smo još 2019. godine donijeli odluku da se ljudima koji su u ratu obavljali značajne dužnosti, vodili i izvojevali briljantne bitke, na neki način odužimo u jednom moralnom smislu i da im dodijelimo počasni čin i da ih unaprijedimo", kazao je Župljanin novinarima.

On je naglasio da počasni čin nije nešto što dodjeljuje država već Organizacija starješina i počasni čin je izraz zahvalnosti njihovih kolega za ono što su radili u proteklom ratu.

Župljanin je istakao da su ove godine u Banjaluci organizovali dodjelu za sve starješine od čina majora do čina generala, a regionalni odbori će u svojim regijima izvršiti dodjelu priznanja za niže činove.

On je rekao da je Regionalno odbor Organizacije starješina Vojske Republike Srpske u Istočnom Sarajevu jedan od najboljih odbora koji izvršava sve svoje zadatke i više od onoga što je planirano.

Predsjednik Regionalnog odbora Sarajevsko-romanijske regije Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Željko Turuntaš rekao je da su danas dodijelili 15 povelja.

General Milan Jolović Legenda istakao je da je najveći oficirski čin pukovnika, a čin generala je politički čin.

"Ja sam čin generala dobio od struke i to je najveće priznanje koje neko može da primi", rekao je on i dodao da su starješine u Odbrambenom-otadžbinskom ratu odigrale ključnu ulogu jer su organizovali narod za odbranu.

On je dodao da u ratu nisu komandovali profesionalnom vojskom, već sa naoružanim narodom, što je mnogo teže.

Prema njegovim riječima, tada su starješine bili nosioci same organizacije odbrane sa narodom i vojnicima koji su ih slušali i izvršavali naređenja.

Jolović je istakao da je Organizacija starješina prepoznala zaslugu starješina koji su dali doprinos u odbrani otadžbine i zato dodjeljuju ova priznanja i počasne činove.

Jedan od unaprijeđenih starješina Branislav Blagojević istakao je da dolazi iz Organizacije starješina sa Pala, da je imao čin poručnika, a sada je dobio čin kapetana.

"Zadovoljstvo mi je i čast da je na ovaj način odato priznanje onima koji su u toku rata dali svoj lični doprinos, jer smo mi sami od običnih vojnika izrasli u čin starješina", rekao je on.

Blagojević kaže da su ljudi koji su imali neke liderske sposobnosti ostali uz svoj narod i ovo je satisfakcija za taj doprinos u proteklom ratu, prenosi Srna.