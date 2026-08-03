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Rekordno nizak vodostaj Rajne, ugrožen riječni saobraćaj

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ATV redakcija
03.08.2026 19:49

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Рајна једна је од најдужих и најважнијих ријека у Европи дуга 1.230 km.
Foto: pexels/Pham Ngoc Anh

Njemački ministar saobraćaja Štefen Bilger sazvao je za četvrtak stručnu konferenciju u Bonu zbog rekordno niskog vodostaja rijeke Rajne, koji je ozbiljno poremetio teretni riječni saobraćaj.

Portparol Ministarstva rekao je da je Bilger sastanak organizovao u kratkom roku, dok se spisak učesnika još utvrđuje, prenosi Dojče vele.

Vodostaj Rajne u Kelnu u subotu je dostigao najniži nivo od početka mjerenja.

I Dizeldorf i Duisburg zabilježili su tokom vikenda rekordno niske vrijednosti, što je značajno ograničilo količinu tereta koju brodovi mogu da prevoze, prenosi Tanjug.

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Ministar saobraćaja pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija Oliver Krišer već je pozvao na formiranje nacionalne radne grupe koja bi okupila saveznu vladu, pokrajine, lokalne vlasti i predstavnike logističke industrije.

Vodostaj je naglo opao i na drugim velikim njemačkim rijekama, uključujući Labu i Dunav, gdje su mnoge mjerne stanice tokom vikenda zabilježile nove rekordno niske vrijednosti.

Njemački Savezni institut za hidrologiju saopštio je da dugotrajni toplotni talasi i sušno vrijeme nastavljaju da smanjuju nivoe rijeka širom zemlje, dok su kratkotrajne padavine donijele samo privremeno poboljšanje.

"Sveukupno posmatrano, trend opadanja i dalje preovlađuje", naveo je Institut.

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Njemačka

rijeka Rajna

vodostaj

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