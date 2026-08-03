Rekordno nizak vodostaj Rajne, ugrožen riječni saobraćaj

Njemački ministar saobraćaja Štefen Bilger sazvao je za četvrtak stručnu konferenciju u Bonu zbog rekordno niskog vodostaja rijeke Rajne, koji je ozbiljno poremetio teretni riječni saobraćaj.

Portparol Ministarstva rekao je da je Bilger sastanak organizovao u kratkom roku, dok se spisak učesnika još utvrđuje, prenosi Dojče vele.

Vodostaj Rajne u Kelnu u subotu je dostigao najniži nivo od početka mjerenja.

I Dizeldorf i Duisburg zabilježili su tokom vikenda rekordno niske vrijednosti, što je značajno ograničilo količinu tereta koju brodovi mogu da prevoze, prenosi Tanjug.

Srbija Rekordno nizak nivo Dunava ugrozio plovidbu, promet prepolovljen

Ministar saobraćaja pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija Oliver Krišer već je pozvao na formiranje nacionalne radne grupe koja bi okupila saveznu vladu, pokrajine, lokalne vlasti i predstavnike logističke industrije.

Vodostaj je naglo opao i na drugim velikim njemačkim rijekama, uključujući Labu i Dunav, gdje su mnoge mjerne stanice tokom vikenda zabilježile nove rekordno niske vrijednosti.

Njemački Savezni institut za hidrologiju saopštio je da dugotrajni toplotni talasi i sušno vrijeme nastavljaju da smanjuju nivoe rijeka širom zemlje, dok su kratkotrajne padavine donijele samo privremeno poboljšanje.

"Sveukupno posmatrano, trend opadanja i dalje preovlađuje", naveo je Institut.