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Među povrijeđenima u Banjaluci i dijete, svi prevezeni na UKC

Autor:

Marija Milanović
03.08.2026 20:57

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Међу повријеђенима у Бањалуци и дијете, сви превезени на УКЦ
Foto: Provjereno.info

U saobraćajnoj nesreći, koja se desila u mjestu Jošikova voda (Bistrica) u Banjaluci, povrijeđeno je šest odraslih osoba i jedno dijete. Povrijeđeni su prevezeni na UKC Republike Srpske, potvrđeno je za ATV iz Doma zdravlja Banjaluka.

Povodom saobraćajne nesreće koja se dogodila danas na lokalitetu Bistrica, Jošikova Voda, u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila, na teren su odmah upućene tri kompletne medicinske ekipe Službe hitne medicinske pomoći.

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"U nesreći je povrijeđeno šest odraslih osoba i jedno dijete. Nakon pružanja neophodne medicinske pomoći na mjestu događaja, svi povrijeđeni su sanitetskim vozilima prevezeni u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske radi dalje dijagnostike i liječenja", saopšteno je iz Doma zdravlja Banjaluka.

Svi pacijenti bili su stabilnog opšteg stanja tokom transporta, potvrđeno je za ATV.

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Podsjećanja radi, u frontalnom udesu u kome su učestvovala dva putnička vozila u Bistrici povrijeđeno je sedam osoba.

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Dom zdravlja Banjaluka

Hitna pomoć

Bistrica

Saobraćajna nesreća

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