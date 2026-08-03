Budimir: "Oluja" najveće etničko čišćenje Srba

Zločinačka hrvatska akcija "Oluja" bila je agresija na Republiku Srpsku Krajinu i riječ je o najvećem etničkom čišćenju Srba na prostoru bivše Jugoslavije, poručio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Budimir je istakao da su, nakon Srba na Kosovu i Metohiji, Ličani, Kordunaši, Banijci, Slavonci i Sremci najstradalniji iz korpusa srpskog naroda.

"Republika Srpska Krajina je velika opomena pogrešnih srpskih politika tih godina i podjela koje su se desile", rekao je Budimir novinarima u Banjaluci prije početka komemorativne akademiji povodom 31 godine od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja".

On je naglasio da politika srpskog naroda mora biti politika jedinstvenog djelovanja u njegovoj zaštiti gdje god da živi.

Budimir je podsjetio da je Vlada Republike Srpske izmjenama zakona u vezi sa boračkim pitanjima prvi put riješila pitanja boraca Vojske Republike Srpske Krajine.

Da se ne zaboravi - Oluja

"Nažalost, na području Republike Srpske nije ostao, po mom mišljenju, dovoljan broj Srba iz Republike Srpske Krajine, raselili su se po svijetu. I ja sam dijete iz kolone kada je hrvatska vojska napravila agresiju i na BiH, odnosno Republiku Srpsku, i zapadnokrajiške opštine", rekao je Budimir.

Akademiju "Da se ne zaboravi – marama plava" organizovao je Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas".

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina.

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Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida, prenosi Srna.