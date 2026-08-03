Budimir: "Oluja" najveće etničko čišćenje Srba

Autor:ATV redakcija
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Zločinačka hrvatska akcija "Oluja" bila je agresija na Republiku Srpsku Krajinu i riječ je o najvećem etničkom čišćenju Srba na prostoru bivše Jugoslavije, poručio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
Budimir je istakao da su, nakon Srba na Kosovu i Metohiji, Ličani, Kordunaši, Banijci, Slavonci i Sremci najstradalniji iz korpusa srpskog naroda.
"Republika Srpska Krajina je velika opomena pogrešnih srpskih politika tih godina i podjela koje su se desile", rekao je Budimir novinarima u Banjaluci prije početka komemorativne akademiji povodom 31 godine od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja".
On je naglasio da politika srpskog naroda mora biti politika jedinstvenog djelovanja u njegovoj zaštiti gdje god da živi.
Budimir je podsjetio da je Vlada Republike Srpske izmjenama zakona u vezi sa boračkim pitanjima prvi put riješila pitanja boraca Vojske Republike Srpske Krajine.
"Nažalost, na području Republike Srpske nije ostao, po mom mišljenju, dovoljan broj Srba iz Republike Srpske Krajine, raselili su se po svijetu. I ja sam dijete iz kolone kada je hrvatska vojska napravila agresiju i na BiH, odnosno Republiku Srpsku, i zapadnokrajiške opštine", rekao je Budimir.
Akademiju "Da se ne zaboravi – marama plava" organizovao je Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas".
Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.
Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.
Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina.
Hronika
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Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida, prenosi Srna.
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