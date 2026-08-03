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NASA poziva Roskosmos na lansiranje misije "Kru 13"

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 22:13

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ракета свемир лансирање
Foto: Pexel/ Pixabay

Američka svemirska agencija NASA će pozvati predstavnike ruske svemirske korporacije Roskosmos na lansiranje misije "Kru 13" ka Međunarodnoj svemirskoj stanici, izjavio je zamjenik administratora Nase Džoel Montalbano.

"Kao uobičajena praksa, međusobno pozivamo kolege iz svemirskih agencija na različita lansiranja", rekao je Montalbano na konferenciji za novinare.

On je dodao da će prisustvo predstavnika Roskosmosa ovoga puta biti manje nego inače zbog predstojećeg lansiranja svemirske letjelice "Progres" sa kosmodroma Bajkonur i obaveza rukovodstva Roskosmosa da prisustvuje tom događaju.

Nasa je u aprilu saopštila da će posadu misije "Kru 13" činiti četvoro članova: astronauti Nase Džesika Votkins i Luk Delani, kanadski astronaut Džošua Katrik i ruski kosmonaut Sergej Teterjatnikov.

Lansiranje misije planirano je za sredinu septembra, prenosi Srna.

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Kru 13

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