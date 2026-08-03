Četiri znaka ulaze u srećniji period, promjene počinju već sutra

Utorak, 4. avgust, donosi izuzetno obilje i sreću za četiri horoskopska znaka. Hiron retrogradan u Biku vas podstiče da primijenite sve što ste naučili ove godine i napravite pozitivne promjene u svojim finansijama.

Upravo ste započeli proces koji može uključivati teške razgovore o prošlosti, ali krajnji ishod je iscjeljenje. Uključeni znaci su svjesni da je ovo privremena faza. Što brže prođu kroz izazovniji dio, prije će postići željeno blagostanje u budućnosti.

Bik

Hiron retrogradan vam pomaže da privučete obilje jer ste odlučili da se držite svojih ličnih vrijednosti. Ovog 4. avgusta shvatate da u životu postoji više od plate i da ono što zaista želite je više slobodnog vremena. Umjesto da dozvolite drugima da diktiraju vaš raspored ili da preuzimate dodatne poslove da biste zaradili više novca, odlučili ste da vjerujete da će se univerzum brinuti o vama.

Danas dobijate i mali znak da je vaša vjera utemeljena. Ono što vam je potrebno dolazi vam bez truda ili žrtve. Rado prihvatate ovaj izazov, koji je istovremeno pomalo zastrašujući i izuzetno ljekovit. Nije lako preći sa onoga što možete kontrolisati na vjeru u nevidljivo, ali trenutno je to upravo ono što želite da uradite.

Škorpija

Privlačite obilje i sreću djelimičnim povlačenjem iz veze i zadržavanjem resursa za sebe. Mnogo ste učinili u ime ljubavi i ne kajete se zbog žrtava koje ste podnijeli, ali bilo je trenutaka kada ste se pokajali zbog svojih odluka.

Skupo si platio/la za greške davanja previše od sebe u vezama koje to nisu cijenile.

Zanimljivosti Od 7. avgusta pare padaju s neba: Dva znaka konačno pune novčanike

Ne možeš da vratiš izgubljeno vrijeme, i iako znaš da se novac može nadoknaditi vremenom, radije ne bi morao/la ponovo da ulažeš toliko truda.

U utorak prestajete da dokazujete svoju ljubav rješavanjem tuđih problema. Shvatate da je štedljivost pametan potez jer ćete tako otkriti ko vas voli zbog onoga što jeste, a ne zbog onoga što imate.

Vodolija

U vašem domu je u toku proces iscjeljenja i, iako će biti potrebno vrijeme, vidjećete prve znake napretka u utorak. Kad god neko oko vas stvori napetost, osjećate potrebu da pobjegnete, ali takva „bjekstva“ i traženje aktivnosti van kuće su vas skupo koštala.

Stvari se smiruju 4. avgusta. Izgleda kao da je svima potrebna pauza, ne samo vama. Konačno možete odahnuti. Iako ste još uvijek pomalo oprezni, stvari su mnogo bolje nego ranije. Možete uživati u mirnom obroku kod kuće i odmoriti se u svom krevetu. Osjećate da život ide u pravom smjeru, a ovaj unutrašnji mir djeluje kao vijesnik izobilja koje vam dolazi.

Lav

Privlačite obilje i sreću tako što ćete ponovo preuzeti kontrolu nad svojom karijerom. Ovog 4. avgusta počinjete ozbiljno da analizirate svoj profesionalni put i jasno pravite razliku između onoga što volite da radite i onoga što radite isključivo zbog novca. Snažno ste željeli priznanje za svoj doprinos, ali ono nije uvijek dolazilo.

Dio vas se pita da li radite nešto pogrešno ili je samo loš trenutak. Pa ipak, oslobađate se potrebe za potvrdom od drugih. Sasvim ste dobro ako vas niko ne primjećuje u ovom trenutku. Energija koju dobijete nazad kada preuzmete odgovornost za svoju situaciju je nevjerovatna. Ponovo se osjećate ispunjeno, i taj osjećaj je iscjeljujući.

(indeks)