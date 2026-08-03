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Pogledajte šta su komunalci pronašli u kontejneru: Prizor ih je zgrozio

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ATV redakcija
03.08.2026 17:44

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Смеће
Foto: Facebook/David Golubic

David Golubic iz Slovenije, koga su mnogi upoznali kao najvećeg promotera komunalne profesije, na svom poslu vidi razne stvari.

Ovoga puta, međutim, sadržaj žutog kontejnera, u kojem bi trebalo da se nalazi isključivo otpadna ambalaža, neprijatno ga je iznenadio.

Kada su otišli u jedno selo na redovan odvoz otpada, među smećem su ugledali veliku količinu upakovane hrane.

Neko ju je bacio zajedno sa ambalažom, iako su mnogi proizvodi, prema Davidovim riječima, još uvijek bili upotrebljivi.

"Nema kraja tome", kratko je prokomentarisao prizor.

Među bačenim stvarima nalazili su se upakovani sirevi, špagete, povrće i brojni drugi prehrambeni proizvodi.

Golubic je poznat po tome što podiže svijest o pravilnom razdvajanju i upravljanju otpadom.

Šira javnost ga je upoznala i zahvaljujući Robertu Roškaru, koji je sa njim proveo zanimljiv dan u kamionu za odvoz smeća za potrebe svog podkasta i detaljnije predstavio posao komunalnog radnika.

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Na svom Instagram profilu Smetarski poljišće, David redovno objavljuje korisne savjete i upozorava na greške koje ljudi prave prilikom razdvajanja otpada.

Kada skine radno odjelo, voli da uzme gitaru i prepusti se mašti.

Ovaj prizor bio je još jedan dokaz da će očigledno biti potrebno mnogo više edukacije i odgovornosti kada je riječ o pravilnom upravljanju otpadom.

(telegraf)

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Tagovi :

Slovenija

smeće na ulici

kontejner

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