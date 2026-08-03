Mrtvi golubovi sve češći prizor u Banjaluci

Banjalučani posljednjih dana često mogu da ugledaju uginule ptice na putu. Šta je razlog, još uvijek se ne zna. Ipak, na temperaturi od 40 stepeni ne treba ići previše u razmišljanje.

Posljednjih dana čitaoci ATV-a su nam slali fotografije uginulih ptica. I danas stižu nove. Prizoru uglavnom iz urbanih sredina, a odgovore smo potražili na specijalizovanim stranicama.

Ptice nemaju znojne žlijezde. Višak toplote oslobađaju ubrzanim disanjem, širenjem krila i isparavanjem vode preko disajnih puteva. Kada se temperatura vazduha približi njihovoj tjelesnoj temperaturi, koja je približno 40-42 stepena, praktično više ne mogu da se hlade predavanjem toplote okolini. Ostaje im uglavnom isparavanje, a ono troši velike količine vode.

Mrtav golub

"U jednom laboratorijskom istraživanju golubovi bez hrane i vode na temperaturi od 40 stepeni gubili su vodu znatno brže nego na 25 ili 36 stepeni. Prosječno su za oko 28 časova izgubili približno 15 odsto tjelesne mase, što je već područje teške, potencijalno smrtonosne dehidracije", navodi se u istraživanju Očuvanje volumena plazme kod golubova: efekti temperature vazduha tokom dehidracije.

Fontane, Vrbas, mogu li ptice doći do vode?

Postojanje vode u gradu ne znači da je voda dostupna svakom golubu. Ptici je potrebno mjesto na koje može bezbjedno sletjeti i prići plitkoj vodi. Visoke ili klizave ivice fontana, jaka cirkulacija vode, prisustvo ljudi, pasa i saobraćaja mogu otežati pristup. Slično je sa rijekom: obala može biti strma, tok jak, a odgovarajuće mjesto udaljeno od gnijezda ili područja na kojem se jato hrani.

"Golubovi jesu dobri letači i redovno piju vodu, ali već pregrijana i dehidrirana ptica postaje slaba, dezorijentisana i nesposobna da preleti do poznatog izvora. Zato nekoliko fontana i rijeka ne isključuju smrt od dehidracije. Za ptice su najbolji plitki izvori vode sa stabilnim, neklizajućim pristupom", zaključuje se u eksperimentalnom istraživanju Termoregulacija ptica u vrućini, koje objavljuje Žurnal eksperimentalne biologije.

Golubovi su inače relativno otporni na visoke temperature, pa samih 40 stepeni neće automatski usmrtiti svaku zdravu odraslu pticu. Presudni su trajanje vrućine, pristup vodi, hladovina, vlažnost vazduha i zdravstveno stanje.