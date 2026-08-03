Sutra obilježavanje Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe

Tokom hrvatske okupacije, brojni Mrkonjićani ostali su bez svojih najmilijih. 181 tijelo ubijenih srpskih civila i vojnika, pronađeno je i ekshumirano u jednoj od najvećih masovnih grobnica.

Mobilizacija, ratište, gubitak brata, izbjeglištvo, povratak u Mrkonjić i potraga za bratovim kostima u masovnoj grobnici, sumira Petar Mitrić ratne i poslijeratne devedesete.

"Rođeni brat, mlađi od mene 6 godina, Duško je stradao, pronađen je u najvećoj masovnoj grobnici u Mrkonjić Gradu, pored njega tu su bila i 2 stričevića, Petar i Milorad, veliki broj prijatelja, poznanika. U nekih 2 mjeseca, desila se i Oluja i stradanje u Mrkonjić Gradu, tako da očekujem sutra veliki broj građana, jer Mrkonjić Grad to zaslužuje", rekao je Petar Mitrić, sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Mrkonjić Grad.

Mrkonjić Grad je i sam osjetio svu težinu rata, pretrpio razaranja, izgubio svoje stanovnike i dugo liječio ratne rane. Zato je za njegove mještane, obilježavanje godišnjice "Oluje" i podsjećanje na sopstvenu golgotu. Ovdje se, kažu, najbolje razumije bol onih koji su morali da napuste svoje domove. Mrkonjić Grad je zaslužio da bude domaćin obilježavanja godišnjice stradanja srpskog naroda u vojnoj akciji „Oluja“, kažu mještani.

"To je i trebalo da bude i svaka im čast, baš je fino od njih da se održi to, da se zna i da se ne zaboravi, da se ne zaboravi da su stradali, ne samo moja sestra i djeca, nego svi ostali",

"Znam ja kako je bilo, granate padaju, ovo je sve bilo uništeno, sve",

"Uništili, palili kuće naše, opljačkali", kažu građani.

Mrkonjić Grad je pravo mjesto da se ovakav događaj obilježi. Pretrpjeli smo velika stradanja i razaranja, poručio je načelnik Mrkonjić Grada.

"Ove završne pripreme su u toku, mi smo zaista u ovih desetak dana imali niz radnih sastanaka, mi potpuno spremni dočekujemo. Kada sam dobio poziv od predsjednika da li možemo tu da organizujemo, apsolutno nije bilo dileme da li Mrkonjić Grad može odgovoriti tom zadatku. Ovdje iza mene montira se bina, tu će da nam se obrate najviši zvaničnici Republike Srbije i Republike Srpske i naravno biće služena molitva za sve stradale u toj nesretnoj Oluji i na taj način uzmemo učešće i odamo počast svima koji su stradali", rekao je Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić Grad.

Mrkonjić Grad je krajem 1995. godine potpuno uništen. Ovo mjesto zaslužuje da bude domaćin obilježavanje važnog datuma, kažu iz opštinske boračke organizacije.

"Na neki način, možda je to i neka moralna obaveza nekih ljudi koji odlučuju o tome da baš u Mrkonjić Gradu se obilježi taj pogrom stradanja, kako srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine, tako i ovih ovdje krajeva, zato što je Mrkonjić jedan od tih gradova, stradalnika, ovdje je pronađena najveća masovna grobnica našeg naroda", rekao je Duško Miletić, predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Mrkonjić Grad.

Zbog činjenice da je život u ovoj opštini pobijedio zlo rata, u Mrkonjić Gradu će Republika Srpska i Srbija odati pijetet svim stradalim i protjeranim u hrvatskom pogromu nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995.godine.